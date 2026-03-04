Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un comandante de la UME presente en el Cecopi de la dana a la jueza: "Mandaba la consellera, no Mazón"

Asegura que cuando se tuvo confirmación de la primera víctima mortal, Mazón ya estaba en el Cecopi.

Manuel P&aacute;rraga, comandante de la UME

Manuel Párraga, comandante de la UMEAntena 3 Noticias

Rosa Rodríguez
Publicado:

Este miércoles ha declarado como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, uno de los comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que estuvo presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que se convocó a las 17:00 horas.

Manuel Párraga ha asegurado que "en el Cecopi mandaba la consellera", según han confirmado a Antena 3 Noticias fuentes conocedoras de su declaración. Párraga ha señalado: "No tuve la sensación de que mandara Mazón. Cuando llegó no daba la impresión de tomar ninguna decisión. Hizo alguna pregunta pero nada más. Mandaba la consellera".

De esta manera se ha referido al entonces president de la Generalitat Valenciana y la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa junto al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

"Enviad el mensaje de una puta vez"

El testigo ha explicado que a las 17:00 horas se inició la reunión del Cecopi, cuando la UME se dirigía a la zona de Utiel-Requena, la Confederación Hidrográfica del Júcar informó de un "caudal inusual" en la presa de Forata. En este sentido, ha indicado que se empezó a discutir sobre cómo actuar. Se habló de llamar a los alcaldes pero no había cobertura y se decidió enviar a la Guardia Civil. En ese momento, ha manifestado que se empezó a hablar de avisar a la población.

En cuanto al primer texto del Es Alert, ha señalado que el máximo responsable de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, José Miguel Basset, alertó de que había que tener cuidado para evitar "generar pánico" o "estampida". Siguiendo la versión del testigo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, intervino en este punto para exclamar: "Enviad el mensaje de una puta vez".

Más tarde, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, leyó en voz alta el texto final del mensaje que acabó llegando a la población a las 20.11 horas. Párraga ha manifestado que "la consellera preguntó si estábamos de acuerdo, todos asentimos". Respecto a si se planteó alguna duda jurídica sobre medidas de evacuación o confinamiento, ha contestado que "no se habló nada de esto".

Asimismo, ha afirmado que no se transmitió que hubiera fallecidos hasta horas después del inicio del Cecopi. Según Párraga, cuando se tuvo confirmación de la primera víctima mortal, Mazón ya estaba en l'Eliana. También ha añadido que sobre las 22:00 horas hubo otra reunión formal del Cecopi con la asistencia del expresident en la que se informó del colapso de de la A-7 sobre la A-3 y que la presa de Forata estaba estabilizándose.

