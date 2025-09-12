Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una paciente agrede con un espray a su doctora tras recibir el alta médica de su baja laboral en Guadalajara

Una paciente ha sido detenida en Guadalajara tras atacar con un spray a su doctora en un centro de salud, minutos después de que le diera el alta médica.

Paula Hidalgo
Publicado:

Lo que debería haber sido una simple revisión médica terminó en un grave incidente en un centro de salud de Guadalajara. Una mujer ha sido detenida después de agredir a su doctora con un espray no homologado en el rostro tras mostrarse en desacuerdo con el alta médica de su baja laboral.

Según ha informado la Policía Nacional, la paciente acudió a una consulta de seguimiento y, tras la valoración de la doctora, recibió el alta para reincorporarse a su trabajo. Disconforme con la decisión, la mujer abandonó en centro, pero regresó minutos después alegando que no le habían entregado el documento acreditativo. En ese momento, sacó un espray no homologado por el Ministerio de Sanidad y roció directamente en los ojos a la doctora.

La mujer ha sido detenida

La profesional sanitaria tuvo que se trasladada al Hospital Universitario de Guadalajara para recibir atención especializada debido a las lesiones sufridas. Mientras tanto, el personal de seguridad del centro logró retener a la agresora hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su detención.

La mujer está acusada de un delito de atentado contra funcionario público, lesiones y tenencia ilícita de armas. La Policía recuerda que cualquier agresión al personal sanitario está tipificada como delito en el Código Penal y puede acarrear graves consecuencias penales.

