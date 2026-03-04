Descubre a los 35 años que fue entregada por error a otra familia al nacer

Una mujer de 35 años ha pedido responsabilidades al Servicio Canario de Salud (SCS) después de conocer, a través de pruebas de ADN, que no es hija biológica de los padres que la criaron. La afectada sospecha que al nacer en el Hospital General de Fuerteventura fue entregada por error a la familia de otra recién nacida, por lo que ha pedido que se investigue lo ocurrido para esclarecer qué pudo suceder en el centro sanitario en el momento de su nacimiento.

Unas pruebas de ADN confirmaron sus sospechas

El caso salió a la luz a finales de 2025, cuando la mujer decidió someterse a pruebas genéticas tras albergar sospechas sobre su origen. Los resultados confirmaron que su ADN no guarda relación biológica con el de quienes han sido sus padres durante toda su vida.

Según ha explicado su abogado, el letrado riojano José Sáez Morga, las pruebas genéticas demuestran que la mujer no es hija biológica de las personas a quienes se les entregó la recién nacida en el momento de su nacimiento en el hospital majorero.

A esta evidencia se suman también los análisis de grupo sanguíneo presentados en la reclamación, que tampoco coinciden con el que se le asignó al salir del hospital. Para el abogado, estos resultados apuntan a un posible “error de identificación y entrega a familia no biológica”, que habría quedado acreditado mediante las pruebas aportadas.

Denuncia al Servicio Canario de Salud

Tras conocer los resultados de los análisis, el abogado presentó en noviembre de 2025 una solicitud de actuaciones ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

El objetivo de esta petición es que se revisen los antecedentes del caso y se investigue qué ocurrió en el hospital en el momento del nacimiento. La reclamación solicita que se abra una investigación reservada para comprobar qué actuaciones ha realizado el Servicio Canario de Salud respecto a estos hechos.

Sin embargo, meses después de la solicitud, el abogado asegura que no han recibido respuesta por parte de Sanidad.

Sáez Morga relata su malestar por la falta de noticias tras haber aportado la documentación necesaria para iniciar la investigación. Según explica, ahora correspondería a la Dirección General de Salud Pública analizar la información presentada y determinar qué pasos se deben dar para aclarar la situación.

El objetivo: conocer qué ocurrió en el hospital

El letrado insiste en que la intención principal de su clienta es conocer qué ocurrió realmente en el hospital en el momento de su nacimiento y quiénes trabajaban en el centro sanitario en aquel momento.

En este sentido, subraya que el objetivo no es señalar a ningún profesional sanitario en concreto, sino aclarar las circunstancias que pudieron provocar el supuesto error en la identificación de la recién nacida.

El abogado también cuenta con experiencia en casos similares. De hecho, representa a una de las dos jóvenes afectadas por el intercambio de bebés ocurrido en 2002 en la zona pediátrica del antiguo hospital San Millán, en Logroño.

En ese caso, los tribunales han dado por buena recientemente una compensación de 975.000 euros para una de las personas afectadas por aquel intercambio de recién nacidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.