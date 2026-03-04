Día Mundial de la Obesidad: ya hay más de 1.000 millones de afectados en el mundo

La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede resultar perjudicial para la salud. El indicador más utilizado para su diagnóstico es el Índice de Masa Corporal (IMC), que establece la obesidad cuando el valor supera 30. Este 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad, una fecha para concienciar de una situación que afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo.

En las últimas décadas, las cifras han aumentado de forma constante en todo el mundo. España no es ajena a esta tendencia, especialmente en los niños. Los expertos alertan de un crecimiento preocupante vinculado a hábitos sedentarios, consumo de ultra procesados y menor actividad física.

Según datos de la OMS las cifras son especialmente preocupantes en América Latina, cerca del 60% de los adultos convive con sobrepeso u obesidad.

Una enfermedad crónica y compleja

En España, la mayoría de las personas que la padecen afirman que es por decisiones individuales, pese a que es una enfermedad reconocida. Los expertos coinciden en que la obesidad no tiene una única causa, sino que influyen varios factores, como los genéticos y los biológicos. La predisposición hereditaria influye en la forma en la que el cuerpo almacena grasa. También el sedentarismo, el entorno social y los hábitos de vida. Las dietas con productos ultraprocesados contribuyen al riesgo.

El estrés, ciertos medicamentos o la falta de sueño también son factores que influyen en la enfermedad. Esto refuerza la idea: no es voluntad individual, sino que es un conjunto biológico y social.

Consecuencias para la salud y la sociedad

La obesidad está asociada a muchas otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión o incluso algunos tipos de cáncer. También podría acabar en diabetes tipo 2.

Además, puede afectar a la salud mental por culpa del estigma y los prejuicios sociales. Generaría baja autoestima, ansiedad o depresión.

Hacia un abordaje integral y preventivo

Uno de los mensajes de este año es precisamente combatir ese estigma para que las personas que la padecen no se sientan culpables. Eso sí, los especialistas subrayan que la prevención es clave. Es necesario tener una dieta saludable y una actividad física regular. También es importante la restricción de la publicidad de productos ultra procesados, especialmente en menores y estar en entornos escolares y laborales que incentiven estilos de vida saludables.

Los expertos insisten en tratar la obesidad como lo que es, como una enfermedad. Eliminar ese estigma permitirá una atención más eficaz y respetuosa hacia las personas que conviven con ella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.