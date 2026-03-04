Muere un joven de 27 años al caerle dos pacas de paja de 200 kilos en Guadalajara

Un hombre de 27 años ha muerto en El Cardoso de la Sierra, Guadalajara, tras ser aplastado por dos pacas de paja de 200 kilos mientras realizaban labores en una explotación agrícola.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha informó de que el accidente ocurrió en una nave situada en la pedanía de Bocígano, este martes sobre las 20:41 horas. Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya, también una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Pese a la rápida intervención, los sanitarios no pudieron reanimarlo, certificando su fallecimiento en el acto.

Tres accidente en solo un día en la provincia

Ese mismo día, en la localidad de Mohernando, provincia de Guadalajara, un trabajador de 39 años ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital Universitario de Guadalajara tras sufrir otro grave accidente laboral.

El servicio de emergencias 112 informaba del accidente, cuando el hombre trabajaba subido a una escalera, que se ha precipitado al suelo. Hasta el lugar del accidente, a la altura de la carretera de Maluque, se han desplazado médico de urgencias y efectivos de la Guardia Civil.

A su vez, la mañana del martes se informaba de la trágica noticia de la muerte de un hombre en un accidente de tráfico a la altura de Hita, Guadalajara. El coche quedó atrapado a la altura del kilómetro 26 de la carretera autonómica CM-1003 tras salirse de la vía el coche que él conducía y quedar atrapado en el vehículo volcado.

El siniestro tuvo lugar sobre las 12:30 horas y los médicos de urgencias y UVI móvil que se desplazó hasta el accidente, no han podido hacer nada por el hombre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.