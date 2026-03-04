Noticias de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Pedro Sánchez responde a Donald Trump desde Moncloa con una declaración institucional en la que no admite preguntas.

Trump amenaza a España

Trump desata toda su furia contra España por no permitir que sus aviones utilicen las bases de Rota y Morón en sus operaciones contra Irán. Nos calificamos como un aliado terrible. Amenaza con cortar todo el comercio. La respuesta de Sánchez llega a través de una declaración institucional. De momento, la única reacción del gobierno ha sido a través de un comunicado en el que recuerda que España es miembro de la Unión Europea y los acuerdos comerciales son conjuntos. También asegura que ha respetado todos sus compromisos como miembro de la OTAN.

Crónica del quinto día de guerra

Quinto día de guerra en Oriente Próximo. Israel avanza en el Líbano y ha vuelto a bombardear Teherán. Asegura haber destruido el lugar donde 88 clérigos se iban a reunir para nombrar al sucesor de Jamenei. Según algunas fuentes, será su propio hijo. Estados Unidos acaba de hacer recuento de la operación furia épica: ha destruido 17 barcos iraníes, incluido su submarino más operativo.

Aterriza el primer vuelo con españoles desde Abu Dabi

Los primeros españoles evacuados desde Abu Dabi ya están en nuestro país. 175 personas han podido regresar a España. Es la primera operación del Gobierno para repatriar a los atrapados.

Se reanuda la búsqueda del desaparecido en Santander

A primera hora de la mañana se ha reanudado la búsqueda de una persona que sigue desaparecida. Un dron submarino ayudará al equipo de rescate. Cinco personas han fallecido tras colapsar una pasarela de madera y caer al mar. El Ayuntamiento de la ciudad ha decretado dos días de luto oficial.