Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 4 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Pedro Sánchez responde a Donald Trump desde Moncloa con una declaración institucional en la que no admite preguntas.

Trump amenaza a España

Trump desata toda su furia contra España por no permitir que sus aviones utilicen las bases de Rota y Morón en sus operaciones contra Irán. Nos calificamos como un aliado terrible. Amenaza con cortar todo el comercio. La respuesta de Sánchez llega a través de una declaración institucional. De momento, la única reacción del gobierno ha sido a través de un comunicado en el que recuerda que España es miembro de la Unión Europea y los acuerdos comerciales son conjuntos. También asegura que ha respetado todos sus compromisos como miembro de la OTAN.

Crónica del quinto día de guerra

Quinto día de guerra en Oriente Próximo. Israel avanza en el Líbano y ha vuelto a bombardear Teherán. Asegura haber destruido el lugar donde 88 clérigos se iban a reunir para nombrar al sucesor de Jamenei. Según algunas fuentes, será su propio hijo. Estados Unidos acaba de hacer recuento de la operación furia épica: ha destruido 17 barcos iraníes, incluido su submarino más operativo.

Aterriza el primer vuelo con españoles desde Abu Dabi

Los primeros españoles evacuados desde Abu Dabi ya están en nuestro país. 175 personas han podido regresar a España. Es la primera operación del Gobierno para repatriar a los atrapados.

Se reanuda la búsqueda del desaparecido en Santander

A primera hora de la mañana se ha reanudado la búsqueda de una persona que sigue desaparecida. Un dron submarino ayudará al equipo de rescate. Cinco personas han fallecido tras colapsar una pasarela de madera y caer al mar. El Ayuntamiento de la ciudad ha decretado dos días de luto oficial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 4 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 4 de marzo?

Reparación y actualización del telescopio espacial Hubble

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Reparación y actualización del telescopio espacial Hubble

Efemérides de hoy 4 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 4 de marzo?

Hula

Un paciente del hospital de Lugo se niega a marcharse tres semanas después de recibir el alta

Los servicios de Emergencia trabajan en la zona del derrumbe
Derrumbe

Un muerto y varios heridos tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid

ExDAO dice que no forzó a la denunciante a quedarse en la casa y achaca a "celos" la acusación de agresión sexual
Caso DAO

El exDao de la Policía asegura que la denunciante actuó "por celos" y que las grabaciones "no encajan" con la querella

Material incautado en la operación por los Mossos d'Esquadra. REMITIDA / HANDOUT por Mossos d'Esquadra Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/03/2026
Narcotráfico

Amplio dispositivo contra el narcotráfico en Barcelona: los Mossos registran 9 viviendas y decomisan grandes cantidades de droga

En el operativo, en el que han participado 150 agentes, se han realizado entradas en Barcelona y L'Hospitalet.

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente
Santander

Cinco muertos tras caer al mar al romperse una pasarela en una playa de Santander

La rotura de la pasarela de madera ha provocado la caída de varias personas al mar. Se han confirmado la muerte de cinco personas y una continúa desaparecida.

Material de quirófano

Muere por una obstrucción intestinal tras dos altas médicas por "gastroenteritis" en Sevilla

Imagen de un momento del rescate de la mujer retenida contra su voluntad

Liberada una mujer encerrada y maltratada por su marido en Zamora

Crimen de Sueca: El pueblo se vuelca con Álex

La familia del hijo del asesino de Álex en Sueca denuncia ser víctima de acoso y amenazas

Publicidad