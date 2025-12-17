El subdirector de Emergencias recuerda que el día de la dana fue informado del primer fallecido a las 20:30 horas

Los abogados de las acusaciones han preguntado por la gestión de la emergencia y cómo se planteó la coordinación en las poblaciones valencianas de l'Horta Sud. Según su relato, a partir de las 17 horas, cuando se constituyó el Cecopi, no le llegó información concreta de los casos que iban entrando en Emergencias aunque señala que el Cecopi no era órgano aislado y se comunicaba con 112.

A partir de las 19:30 horas, ha apuntado que supieron de la "generalización" de problemas en municipios como Picanya, Paiporta o Massanassa pero no recuerda que esa información llegase en relación con el barranco del Poyo, lo que recuerda es referente a municipios, no barrancos o ramblas. En este sentido, ha afirmado que no se "conectaron" los incidentes con el cauce en el que se estaban produciendo.

En cuanto al motivo por el cual los directores de la emergencia ya fuesen conscientes por la mañana de la especial relevancia del río Magro y de la rambla del Poyo, Suárez ha explicado que por la mañana se declaró la alerta hidrológica en ambas cuencas pero que por la tarde se había registrado un descenso del caudal del Poyo.

"No hay protocolo que incorpore" el ES ALERT

Interrogado por las medidas de protección para los habitantes como el posible confinamiento, Suárez ha respondido que ese asunto se abordó "cuando se planteó que la evacuación no era viable", según fuentes conocedoras de su declaración. Ha puntualizado que, en ese momento, es en el que "se habló sobre la duda legal de ese confinamiento" y fue un debate que se dilató demasiado en el tiempo, ha considerado.

Respecto al envío del ES ALERT, ha indicado que "no hay protocolo que lo incorpore". "La decisión de enviarlo corresponde a la dirección del plan", ha señalado el testigo. Ha remarcado que es la dirección quien tiene que tomarla en referencia a la entonces consellera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas.

Sobre cuándo supo del primer fallecido, ha contestado que a las 20:30 horas aproximadamente de aquel 29 de octubre y le dio la noticia el entonces responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Jose Miguel Basset.

