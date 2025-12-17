Publicidad
Rescate perro
El vídeo del complicado rescate de Brownie, un perro de raza tekel atrapado en una alcantarilla a seis metros de profundidad
Los bomberos tuvieron que descender por una alcantarilla tras fallar su primer intento de rescate.
En la tarde del martes, los Bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron una operación para rescatar a un animal que estaba atrapado en un desagüe. Concretamente se encontraba en una alcantarilla a seis metros de profundidad, por el que tuvieron que descender para proceder a su rescate.
Los bomberos se desplazaron hasta la localidad madrileña de Majadahonda tras el aviso de que Brownie, un perro de raza tekel, quedó atrapado a varios metros de profundidad. Para proceder a su rescate, intentaron recuperarlo con un lazo de captura, aunque no dio el resultado esperado.
Por lo que, para efectuar la operación, uno de los bomberos descendió por la alcantarilla y lo sacó en brazos. Afortunadamente, Brownie ha salido ileso y ha sido devuelto a su familia.
El servicio de Emergencias de Majadahonda (SERMAJ) junto con los bomberos, llevaron a cabo el operativo que terminó con el rescate del animal.
