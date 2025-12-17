El vídeo del complicado rescate de Brownie, un perro de raza tekel atrapado en una alcantarilla a seis metros de profundidad

En la tarde del martes, los Bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron una operación para rescatar a un animal que estaba atrapado en un desagüe. Concretamente se encontraba en una alcantarilla a seis metros de profundidad, por el que tuvieron que descender para proceder a su rescate.

Los bomberos se desplazaron hasta la localidad madrileña de Majadahonda tras el aviso de que Brownie, un perro de raza tekel, quedó atrapado a varios metros de profundidad. Para proceder a su rescate, intentaron recuperarlo con un lazo de captura, aunque no dio el resultado esperado.

Por lo que, para efectuar la operación, uno de los bomberos descendió por la alcantarilla y lo sacó en brazos. Afortunadamente, Brownie ha salido ileso y ha sido devuelto a su familia.

El servicio de Emergencias de Majadahonda (SERMAJ) junto con los bomberos, llevaron a cabo el operativo que terminó con el rescate del animal.

