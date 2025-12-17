Los Bomberos salvan la vida a una mujer semiinconsciente atrapada en un incendio guiados por sus "susurros"

Un auténtico rescate in extremis se ha vivido esta tarde en la calle Pedro Mena Mula de Huércal-Overa (Almería) de una mujer que había quedado atrapada bajo una estantería durante un incendio de una vivienda en un bloque de cuatro plantas. Los Bomberos del Levante Almeriense ha logrado salvar la vida de la mujer, que yacía semiinconsciente y devorada por las llamas y el humo.

Según ha informado el cuerpo antiincendios, el suceso ocurrió minutos después de las 16:00 horas de este martes, cuando se recibió un aviso por parte del servicio de emergencias 112 que alertaba de las llamas en la segunda planta del bloque. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones del parque de Bomberos de Huércal-Overa, del parque Albox y el sargento del parque de Turre, que se encontraron con agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que eran incapaces de acceder al inmueble debido a la gran carga térmica que había en el pasillo.

Los Bomberos procedieron a la instalación de agua y comenzaron las labores de extinción del fuego, así como el desalojo de los vecinos. Fue entonces cuando, entre el crepitar de las llamas, escucharon un ruido y decidieron detener las mangueras para agudizar el oído y poder localizar la fuente de lo que ellos denominaron como "una voz muy apagada, casi un susurro".

Siguiendo el tenue hilo de voz, los agentes localizaron a la mujer tirada en el suelo, atrapada bajo una estantería que le había caído encima, y procedieron a colocarle una capucha de rescate para facilitarle la respiración y aislarle del humo. Una vez en la calle, los efectivos administraron oxígeno a la víctima y le proporcionaron asistencia médica. La mujer presentaba síntomas claros de intoxicación por inhalación de humo y diversas quemaduras. Una vez estabilizada, fue trasladada de urgencia al Hospital de la Inmaculada de Huércal-Overa.

Una vez extinguido el incendio se procedió a la ventilación de las zonas comunes del edificio para el posterior acceso por parte del resto de los vecinos, entre los que no hubo heridos. Por el momento, se desconocen las causas de incendio.

