Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla: la policía busca a sus padres

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo de un bebé de apenas unos días de vida que fue abandonado el pasado lunes en el portal de un edificio situado en la calle Cráter, en la barriada sevillana de Madre de Dios. El suceso, que ha sido confirmado por fuentes policiales, ha generado una gran conmoción entre los vecinos de la zona.

El recién nacido fue localizado por varios residentes del inmueble, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencias. Mientras unos contactaban con el 112, otros se movilizaron para atender al pequeño en los primeros minutos: compraron leche y pañales y trataron de mantenerlo en condiciones adecuadas hasta la llegada de los equipos sanitarios.

Según las primeras valoraciones, el bebé presentaba un estado aparente de buena salud, aunque fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío, donde continúa sometiéndose a un examen médico más exhaustivo para confirmar que no sufre ningún tipo de complicación.

La policía intenta localizar a los padres

Paralelamente, la Policía Nacional ha activado un dispositivo para localizar a los progenitores. Entre las diligencias en marcha, los agentes están revisando los registros de nacimientos de las últimas semanas en la capital andaluza, así como posibles testimonios o imágenes de cámaras de seguridad que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias del abandono.

El caso permanece abierto y bajo investigación, a la espera de avances que permitan identificar a los responsables y determinar las causas que llevaron al abandono del menor.

