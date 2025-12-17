No es la primera vez que se producen ataques similares en este hospital, aseguran tanto el trabajador como el sindicato Comisiones Obreras, que ya ha anunciado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por unos hechos que han calificado como muy graves.

El vigilante de seguridad prestaba servicio en el Hospital de Oza, en A Coruña, el pasado sábado cuando tuvo lugar la agresión. Un paciente de la unidad de psiquiatría le mordió y le arrancó el lóbulo de la oreja, heridas de las que todavía se está recuperando tanto física como psicológicamente, ya que la situación es difícil de olvidar. No fue la única lesión: también recibió golpes y patadas, aunque el mordisco fue la peor parte del ataque.

Según ha relatado el sindicato, la agresión era previsible y evitable, ya que ese mismo paciente había protagonizado episodios violentos el día anterior, en los que llegó incluso a lanzar sillas por los aires, generando una situación de riesgo claro. Por ello, en vista del peligro que podía suponer, consideran que se tendrían que haber adoptado medidas preventivas adicionales. No se hizo. No se reforzó el dispositivo de seguridad ni se llevó a cabo ninguna actuación extra. El resultado fue un vigilante de seguridad haciendo frente a una situación de gran violencia sin los medios apropiados.

Por ello, Comisiones Obreras acusa a la empresa de seguridad de fallos graves en la prevención de riesgos laborales. De hecho, ha decidido interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por unos hechos que consideran “previsibles y evitables”.

Concentración para exigir seguridad tras la brutal agresión

“Cuando existe un riesgo conocido y manifestado, la empresa está obligada a actuar. Aquí no se hizo nada y el resultado fue una lesión gravísima. Esto no es mala suerte, es mala prevención”, señalan desde el sindicato.

Aseguran que es un problema estructural en la seguridad privada en centros sanitarios, donde —informan— “los trabajadores y trabajadoras asumen riesgos extremos sin formación suficiente, sin protocolos operativos claros y sin medios adecuados”.

El vigilante de seguridad agredido ha confirmado este extremo, asegurando que no es la primera vez que ocurre y que tanto él como sus compañeros han vivido situaciones peligrosas, aunque ninguna había llegado a suponer un mordisco que se llevase —literalmente— un lóbulo de la oreja.

CCOO y CIG han convocado una concentración para el próximo viernes, 19 de diciembre, a las 11:00 horas, frente a la empresa, para exigir que cese la violencia.

