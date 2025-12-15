Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

GARRUCHA

El acusado de la muerte del niño en Garrucha afirma que fue un "ritual de sanación fallido" y no un asesinato

Los abogados del acusado han solicitado este lunes al juzgado nuevas pruebas científicas al sostener que no se trató de un asesinato, sino de un homicidio imprudente.

Ratifican la prisi&oacute;n para la madre del ni&ntilde;o asesinado en Garrucha y su pareja

Ratifican la prisión para la madre del niño asesinado en Garrucha y su parejaEFE

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

La defensa de Juan David R.C., en prisión provisional por la muerte de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha (Almería), ha solicitado este lunes al juzgado nuevas pruebas científicas al sostener que no se trató de un asesinato, sino de un homicidio imprudente derivado de un "ritual de sanación fallido" que terminó en tragedia.

En un escrito de solicitud de ampliación de diligencias de investigación presentado ante la Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), los letrados Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari, del despacho MCHM Abogados, cuestionan las conclusiones preliminares de la autopsia. Según la defensa, las lesiones que causaron la muerte del niño podrían responder a una "etiología ritual", y no a una violenta agresión.

El informe forense inicial atribuye el fallecimiento a un "shock hipovolémico provocado por un desgarro hepático y un politraumatismo abdominal". Sin embargo, los abogados sostienen que este tipo de daño interno no tiene por qué ser consecuencia exclusiva de una paliza o "golpes de ira".

Piden buscar sustancias específicas que los análisis estándar no detectan

La defensa alega, basándose en literatura forense internacional, que este patrón de estallido hepático sin fracturas externas masivas es compatible con "maniobras de compresión mecánica rítmica o sostenida", propias de ciertos rituales de purificación o sanación no regulados donde "se ejerce presión extrema sobre el abdomen del menor para expulsar supuestos males".

Para sustentar esta tesis, los abogados han solicitado una ampliación del análisis toxicológico. Se basan en que el atestado policial recoge referencias al uso de "agua bendita" y elementos espirituales en el entorno familiar horas antes del suceso. Por ello, piden buscar específicamente sustancias que los análisis estándar no detectan, como alcaloides pirrolizidínicos, ácido aristolóquico o aceites esenciales tóxicos (pulegona, tujona o safrol), presentes en hierbas y brebajes de uso ritual capaces de provocar necrosis hepática y hemorragias internas.

La defensa considera necesaria una "pericia de contexto antropológico" que permita determinar si el menor estaba siendo sometido a terapias alternativa por parte de sus cuidadores o terceras personas como supuestos curanderos, bajo la errónea creencia de estar tratando dolencias físicas o espirituales. El objetivo es descartar la intención dolosa de matar y reconducir la causa penal hacia un delito de homicidio imprudente.

Además el escrito establece un paralelismo con un caso reciente ocurrido en la provincia de Almería, en el que la muerte de un bebé tras una circuncisión clandestina fallida fue investigada como imprudencia derivada de una práctica cultural."El caso de Lucas debe analizarse bajo el mismo prisma: una praxis ritual peligrosa que termina en tragedia, pero que carece de la intención dolosa de matar", concluye la defensa en su escrito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 15 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de diciembre?

Efemérides de hoy 15 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de diciembre?

Publicidad

Sociedad

La manga marina que ha impactado en localidad de Rota

El paso de una manga marina por Rota deja daños materiales al impactar en la cooperativa de pescadores

Barranco del Poyo durante la DANA

Expertos culpan al Gobierno de Sánchez por no ejecutar las obras que marcaban "la diferencia entre vivir o morir" en la DANA

Herido un niño en Palma

Un niño resulta herido de gravedad tras caer desde un piso en Palma

A prisión el padre del bebé muerto en Ciudad Real
Bebé muerto

Prisión sin fianza para el padre del bebé muerto en Ciudad Real por un presunto homicidio imprudente

Ratifican la prisión para la madre del niño asesinado en Garrucha y su pareja
GARRUCHA

El acusado de la muerte del niño en Garrucha afirma que fue un "ritual de sanación fallido" y no un asesinato

Imagen del camping ardiendo
Incendio

Un incendio calcina ocho bungalows en un camping de Vandellòs i l'Hospitalet, en Tarragona

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso de incendio alrededor de las 14:50 horas y lo han dado por controlado a las 16:00 horas.

El Belén de Arena de Las Canteras cumple 20 años
Belén

El Belén de arena de Las Canteras sobrevive a la borrasca Emilia

El Belén de Arena de Las Canteras, que ha sido inaugurado oficialmente, cumple 20 años y hace historia al protagonizar el décimo de Navidad.

Fachada de la Real Academia Española

Farlopa, simpa o bocachancla, entre las nuevas palabras que incluye el Diccionario de la RAE

Fachada de la Universidad de Sevilla

Sanidad investiga un brote de hepatitis A con 13 afectados en la facultad de Bellas Artes de Sevilla

Un exoesqueleto pediátrico permite a Gala jugar al escondite pese a su parálisis cerebral

Gala, la niña de 6 años que camina y juega al escondite gracias al primer exoesqueleto pediátrico de Canarias

Publicidad