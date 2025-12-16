Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Buscan a la pequeña Gina de 5 años, desaparecida en Barcelona en un posible caso de sustracción parental

La menor fue vista por última vez en El Prat de Llobregat el sábado. Su padre, también desaparecido, tenía que haberla devuelto a su madre tras una visita.

Imagen de Gina, la menor de 5 años desaparecida en Barcelona

Imagen de Gina, la menor de 5 años desaparecida en BarcelonaSOS Desaparecidos

Juan Muñoz
Publicado:

La plataforma SOS Desaparecidos ha publicado en sus redes sociales los datos relacionados con una menor de 5 años desaparecida en El Prat de Llobregat, Barcelona, desde el pasado sábado 13 de diciembre.

El padre, también en paradero desconocido, tenía que haber entregado a la niña a la madre tras una visita, pero por ahora ese regreso no se ha producido.

La menor se llama Gina, mide 1,05 metros de estatura y tiene el pelo rubio y rizado. Fue vista por última vez el pasado sábado.

Su padre, Facundo Nahuel, de 36 años, mide 1,88 metros de estatura, tiene el pelo rapado, los ojos verdes y lleva un tatuaje en la mano con el nombre de su hija (Gina).

SOS Desaparecidos ha publicado una foto de la menor y de su progenitor, pidiendo que se contacte en caso de tener alguna información en un posible caso de sustracción parental.

