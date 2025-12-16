Buscan a la pequeña Gina de 5 años, desaparecida en Barcelona en un posible caso de sustracción parental

La plataforma SOS Desaparecidos ha publicado en sus redes sociales los datos relacionados con una menor de 5 años desaparecida en El Prat de Llobregat, Barcelona, desde el pasado sábado 13 de diciembre.

El padre, también en paradero desconocido, tenía que haber entregado a la niña a la madre tras una visita, pero por ahora ese regreso no se ha producido.

La menor se llama Gina, mide 1,05 metros de estatura y tiene el pelo rubio y rizado. Fue vista por última vez el pasado sábado.

Su padre, Facundo Nahuel, de 36 años, mide 1,88 metros de estatura, tiene el pelo rapado, los ojos verdes y lleva un tatuaje en la mano con el nombre de su hija (Gina).

SOS Desaparecidos ha publicado una foto de la menor y de su progenitor, pidiendo que se contacte en caso de tener alguna información en un posible caso de sustracción parental.