SOS Desaparecidos
Buscan a la pequeña Gina de 5 años, desaparecida en Barcelona en un posible caso de sustracción parental
La menor fue vista por última vez en El Prat de Llobregat el sábado. Su padre, también desaparecido, tenía que haberla devuelto a su madre tras una visita.
Publicidad
La plataforma SOS Desaparecidos ha publicado en sus redes sociales los datos relacionados con una menor de 5 años desaparecida en El Prat de Llobregat, Barcelona, desde el pasado sábado 13 de diciembre.
El padre, también en paradero desconocido, tenía que haber entregado a la niña a la madre tras una visita, pero por ahora ese regreso no se ha producido.
La menor se llama Gina, mide 1,05 metros de estatura y tiene el pelo rubio y rizado. Fue vista por última vez el pasado sábado.
Su padre, Facundo Nahuel, de 36 años, mide 1,88 metros de estatura, tiene el pelo rapado, los ojos verdes y lleva un tatuaje en la mano con el nombre de su hija (Gina).
SOS Desaparecidos ha publicado una foto de la menor y de su progenitor, pidiendo que se contacte en caso de tener alguna información en un posible caso de sustracción parental.
Más Noticias
- Dimite el alcalde de Alcanar tras las inundaciones: "Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático"
- Se atraganta con una cadena de oro dentro de un taxi en Barcelona y acaba detenido al descubrirse que era robada
- El conductor pudo sufrir un ictus antes del atropello mortal a la niña de 3 años en Palma
Publicidad