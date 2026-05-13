El fiscal jefe de Huelva insiste en la falta de recursos: "El narcotráfico ha dado un salto cualitativo"

"El narcotráfico ha dado un salto cualitativo". La frase la pronuncia el fiscal jefe provincial de Huelva, Alfredo Flores, durante una entrevista concedida a Antena 3 Noticias en la que dibuja un escenario especialmente preocupante sobre la evolución del crimen organizado en la costa onubense.

"Lo hemos definido nosotros desde hace ya años en las memorias como un salto cualitativo en el narcotráfico", explica Flores, que sostiene que Huelva se ha convertido ya en "centro de recepción de esos cargamentos, de guarda de esos cargamentos y de distribución". Por ello, añade, "evidentemente, ahora mismo es un territorio y un centro geográfico que hay que tener muy en cuenta porque, evidentemente, sufre la presión de ese crimen organizado".

Durante la conversación, el fiscal jefe provincial reconoce abiertamente las carencias con las que trabajan tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la propia administración de Justicia. "La reclamación razonable de medios es muy importante”, afirma. "La persecución del crimen va por detrás del crimen organizado, una cierta criminalidad organizada, porque tienen muchos medios y manejan mucho dinero".

Aun así, quiso dejar claro que esa falta de recursos "nunca ha sido una excusa". "Ellos trabajan y lo dan todo con los medios que tienen", señala en referencia a los agentes destinados en la lucha contra el narcotráfico. "No pedimos medios porque sí, sino pedimos medios con el compromiso de decir: cuantos más medios, seremos más eficaces".

Flores fue especialmente contundente al ser preguntado por el incremento del narcotráfico en la costa de Huelva y la insuficiencia de recursos para combatirlo. "Desgraciadamente se puede trabajar con los mismos medios, lo que no se debería”, afirma. “Si tenemos los mismos medios frente a un fenómeno más grave, nuestra respuesta es peor, es menos eficaz".

Lejos de plantear un discurso derrotista, insiste en el compromiso de fiscales y agentes. "Aquí no se rinde nadie", asegura. "Esto es como los futbolistas, como no tenemos medios… No, no, no. Aquí no se rinde nadie. Primero por los caídos. Porque ese recuerdo, ese compromiso, nosotros lo que nos hace es, evidentemente, trabajar mucho más".

Uno de los momentos más delicados de la entrevista llega al abordar la desaparición de OCON-sur, la unidad especializada contra el narcotráfico. Flores evita cuestionar directamente la decisión, aunque sí desliza el malestar existente en la Fiscalía Antidroga por la forma en la que se produjo. "Yo sobre eso no me debo pronunciar porque OCON-sur es una unidad especializada que funcionó, tuvo su resultado, pero es que ya se venía trabajando antes y se ha venido trabajando después", explica. Sin embargo, añade un matiz significativo: "La Fiscalía, en su memoria, manifestó, hombre, sobre todo que no nos habíamos… en fin, nos enteramos un poco de golpe. No se le preguntó a la Fiscalía".

El fiscal insiste en que las decisiones operativas corresponden al ámbito policial, aunque sí reivindica "trabajar coordinadamente". "La Fiscalía Antidroga manifestó ahí una cierta sensación de 'vamos a hablar las cosas, vamos a actuar y trabajar coordinadamente'", señala.

Sobre el aumento de la violencia de las organizaciones criminales, Flores admite que la situación está plenamente constatada. "Las intervenciones donde se ejerce la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con armas de guerra está constatado. Son datos, son intervenciones policiales, la ocupación de armas de guerra y, por tanto, eso es así".

Por ello, considera imprescindible reforzar la especialización policial. "Eso requiere no solo una especialización en la investigación, sino que, lógicamente, al abordar ese tipo de intervenciones haya unidades policiales especializadas con medios que puedan prevenir esa violencia y, lógicamente, evitar víctimas".

El fiscal jefe provincial también pone el foco en la saturación de los juzgados y fiscalías. "Faltan medios personales, faltan medios materiales, históricamente, de siempre", resume. Y describe con detalle la complejidad de las macrocausas ligadas al narcotráfico: "Una causa con veinticinco investigados, con aprehensiones de embarcaciones, de vehículos, donde ha habido intervenciones telefónicas, balizamientos… esa causa que llega a un juzgado, que lleva civil y penal, con una plantilla de funcionarios escasa, con jueces que van pasando porque ascienden y se van…".

A su juicio, el gran reto no pasa tanto por endurecer las penas como por agilizar los procedimientos judiciales. "Yo lo que considero es que los procedimientos tienen que ser ágiles para que los juicios se vean rápidos y las sentencias sean rápidas”, afirma. “Si esa pena se impone en ese plazo y se cumple en un plazo razonable, yo creo que no haría falta estar aumentando constantemente las penas".

Flores recuerda además que muchas de estas advertencias llevan años reflejándose por escrito en las memorias de la Fiscalía Antidroga. "El hablar está muy bien, pero lo importante de lo escrito es que ahí queda", sostiene. "Si cogemos las memorias de los últimos años, la Fiscalía Especial Antidroga lo viene manifestando. Se viene diciendo cuáles son los problemas".

Pese a todo, insiste en que la lucha contra el narcotráfico "es constante" y que el objetivo pasa también por atacar el beneficio económico de estas organizaciones. "Muchas veces lo que más daño hace es atacar esos entramados económicos y evitar que puedan disfrutar de ese beneficio tan grande que tienen".

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