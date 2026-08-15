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TERREMOTO GRANADA

Qué hacer ante un terremoto: las recomendaciones de las autoridades tras el seísmo de Granada

Las autoridades aconsejan asegurar estanterías, muebles y lámparas para evitar que puedan desprenderse durante un movimiento sísmico. También recomiendan no colocar objetos pesados en zonas elevadas.

Granada

Granada IGN

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El terremoto de magnitud 5 registrado esta madrugada en Granada, ha vuelto a poner el foco en la importancia de saber cómo actuar antes, durante y después de un seísmo. El movimiento, localizado en el municipio de Alhendín y registrado a las 01:04 horas, se ha sentido con intensidad en Granada capital y en otros puntos de Andalucía y varias comunidades.

Ante situaciones de este tipo, Protección Civil y el Instituto Geográfico Nacional, recuerdan que conocer unas pautas básicas puede ayudar a reducir riesgos.

No colocar objetos pesados en zonas elevadas

Las autoridades aconsejan asegurar estanterías, muebles y lámparas para evitar que puedan desprenderse durante un movimiento sísmico. También recomiendan no colocar objetos pesados en zonas elevadas.

Contar con un pequeño equipo de emergencia resulta igualmente útil. Este puede incluir una linterna, pilas, radio, silbato, botiquín, agua y alimentos no perecederos. Además, es conveniente conocer previamente las salidas de emergencia y los lugares más seguros de la vivienda, el trabajo o el centro educativo.

Cómo actuar durante el terremoto

Si el temblor sorprende en el interior de un edificio, lo principal es mantener la calma, alejarse de ventanas, cristales, lámparas y muebles que puedan caer, y protegerse bajo una mesa o junto a una estructura resistente. No se debe utilizar el ascensor.

En el exterior, hay que buscar una zona abierta y mantenerse alejado de edificios, fachadas, árboles, farolas y tendidos eléctricos.

Si el terremoto ocurre mientras se conduce, se recomienda detener el vehículo en un lugar seguro, preferiblemente alejado de edificios y otras estructuras, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del coche.

En lugares con gran concentración de personas, las autoridades aconsejan evitar las avalanchas hacia las salidas y proteger la cabeza y el cuello. En caso de tsunami asociado a un terremoto con epicentro marino, es necesario abandonar la costa y desplazarse hacia el interior y zonas elevadas.

¿Qué hacer después del temblor?

Una vez finalizado el temblor, todavía pueden producirse réplicas. Por ello, se recomienda permanecer alerta y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

Si las condiciones lo permiten y existe riesgo por daños en las instalaciones, pueden cerrarse las llaves del gas, agua y electricidad. No se debe encender fuego ni conectar aparatos eléctricos si existe sospecha de fugas o daños que puedan provocar incendios o explosiones.

Las autoridades también piden limitar el uso del teléfono a las situaciones necesarias para evitar la saturación de las comunicaciones.

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