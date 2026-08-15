Los incendios de Niebla (Huelva) y Huesca ya afectan a 53.000 hectáreas y más de 1.500 personas permanecen evacuadas

El operativo de extinción que se enfrenta el incendio declarado en Niebla, Huelva, el pasado 6 de agosto, ha logrado "acorralar" el fuego a sólo una zona activa en el sector este, por lo que ya no se encuentra en situación de "fuera de capacidad de extinción". El incendio ha afectado por el momento a unas 38.000 hectáreas y permanecen desalojadas 658 personas, aunque es posible que en las próximas horas se produzca el regreso de más de un centenar de evacuados a sus casas.

No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha mostrado optimista este viernes sobre la evolución del incendio y ha declarado que se está ante "el principio del fin" después de siete días de actividad.

Además, en una comparecencia desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Niebla, Moreno ha anunciado el inminente regreso a casa de 114 desalojados.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, lo ha asegurado así ante los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado de Niebla, donde ha señalado que el objetivo de estrangular el fuego y reducir la capacidad de avance "se va cumpliendo", siguiendo una evolución favorable.

Además, afirma que el flanco sur se encuentra sin actividad tras la liquidación en la zona de Los Carneros, mientras que los sectores noroeste (entre El Pozuelo, Marigenta y Berrocal) y norte permanecen tranquilos y en fase de enfriamiento con líneas de agua y maquinaria pesada, a pesar de que hay posibilidad de reactivaciones.

Tras la extensión del fuego permanecen cortadas dieciséis carreteras secundarias, sobre todo en Huelva, Sevilla y Huesca, en la mañana de este sábado y la Dirección General de Tráfico (DGT) pide precaución por las fuertes tormentas previstas.

Se registra tráfico lento en la A-4, en Jaén hacia Granada; en la AP-7 en la localidad malagueña de Marbella en dirección a Estepona, y también en Sevilla, en la AP-4 a la cerca de Los Palacios de Villafranca hacia Cádiz. Una situación parecida es la de otras vías como la A-6, en la localidad de Arévalo hacia Tordesillas; o la A-3, en Cervera del Llano (Cuenca) hacia Valencia.

Trabajan más de 1.000 efectivos

El Gobierno de España ha enviado más de 1.000 efectivos civiles y militares y 320 equipos al operativo de lucha contra el incendio forestal que comenzó en la localidad onubense de Niebla hace ya una semana. El fuego ha afectado a once municipios en las provincias de Huelva y Sevilla.

En las tareas de extinción participan actualmente especialistas del plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército de Tierra, la BRIF y efectivos de los parques de bomberos de Huelva, Sevilla y el Ayuntamiento de Huelva, acompañados por las fuerzas de seguridad, Cruz Roja y el dispositivo sanitario del 061.

Más de 15.000 hectáreas quemadas en Huesca, en las peñas de Riglos

El incendio forestal declarado el pasado lunes 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca) ha afectado hasta este sábado a una superficie de más de 15.000 hectáreas, con un perímetro aproximado de 58 kilómetros, según los últimos datos de este viernes por el dispositivo Infoar.

El fuego, que se extiende en una masa muy extensa, mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, Procinfo.

Hasta el momoento han sido ya evacuadas más de 1.021 personas, un camping y 18 poblaciones: Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo y Osia.

El pasado viernes trabajaban 38 medios aéreos y cerca de 600 efectivos, mientras que por la noche desarrollarán labores 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y tres buldóceres del operativo Infoar del Gobierno de Aragón.

Este también dispondrá de un Puesto de Mando Avanzado Ligero con técnicos, el director técnico de extinción y personal de apoyo.

También participará una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ministerio de Defensa, por su parte, empleará dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 80 efectivos, 12 autobombas, dos nodrizas y dos buldóceres.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca utilizarán una autobomba y una nodriza, los mismos medios con los que trabajarán los Bomberos de la Diputación de Huesca, mientras que los de la Diputación de Zaragoza lo harán con dos autobombas.

Prisión provisional para el presunto autor del incendio

Un juez ha ordenado la entrada en prisión provisional y sin fianza para un hombre de 28 años detenido el miércoles como presunto autor del incendio, según informan fuentes próximas a la investigación.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil arrestaron a este joven por un supuesto delito de incendio forestal y, tras pasar a disposición judicial, este viernes ha ingresado en la cárcel de Zuera, en Zaragoza.

Sánchez pide precaución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado "máxima precaución" por los incendios y ha instado a los ciudadanos a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

En un mensaje en X, Sánchez señala que siguen "muy pendientes" de la evolución de los incendios y de la situación en las zonas afectadas. Además, agradece el trabajo de todos los profesionales y efectivos que están trabajando sin descanso para combatir el fuego y proteger a la población.