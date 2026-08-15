Vídeo: Nuevo intento de decenas de personas para cruzar la frontera de Marruecos con Ceuta

Ante la posibilidad de que este sábado 15 de agosto se produjera otra nueva entrada masiva de inmigrantes por algunas publicaciones que instaban a ello en las redes sociales, la frontera entre la ciudad española de Ceuta y Marruecos se encuentra blindada por unos 7.000 efectivos de ambos países.

A lo largo de la jornada se han producido varios intentos de varias personas de entrar de nuevo irregularmente, como el que aparece en el vídeo. No obstante, las autoridades marroquíes han cargado contra decenas de personas y han frustrado varios intentos de entrada irregular. Los enfrentamientos han tenido lugar en una zona montañosa distante unos tres kilómetros de la frontera ceutí,

En el vídeo se aprecia cómo una larga fila de personas en Castillejos (Fnideq) acude en masa a la frontera para tratar de cruzarla.