VÍDEO: Así vivió un streamer español el terremoto de Granada en directo: "Terremoto, terremoto, todavía dura"

El streamer español Sasel, vivió en pleno directo uno de los momentos más inesperados de su emisión durante la madrugada de este sábado, cuando un terremoto sacudió la provincia de Granada.

Mientras se encontraba retransmitiendo, comenzó a notar el movimiento y permaneció durante unos segundo prácticamente inmóvil, intentando comprender qué estaba sucediendo. "Terremoto, terremoto, todavía dura", comentó mientras el temblor continuaba. Poco después, preocupado por otra persona que se encontraba con él en la vivienda, preguntó: "¿Estás bien?".

Tras unos instantes de incertidumbre, Sasel se quitó los cascos que llevaba puestos durante el directo, y se llevó las manos a la cabeza visiblemente sorprendido por la intensidad, y la duración del seísmo.

El terremoto se registró pasadas la una de la madrugada, y tuvo su epicentro en el municipio granadino de Alhendín. El movimiento se sintió en numerosos puntos de Andalucía, provocando momentos de alarma entre muchos ciudadanos.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico tuvo inicialmente una profundidad estimada de dos kilómetros, posteriormente revisada hasta los 10 kilómetros. El epicentro se situó en las coordenadas 37.1147 de latitud y -3.6618 de longitud.