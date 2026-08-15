Vídeo: Las impactantes imágenes de los daños del terremoto de magnitud 5 en Granada

El terremoto de magnitud 5,0 que ha sacudido este sábado el área de Granada se ha sentido con intensidad por los numerosos vecinos de la capital granadina y de distintos puntos del área metropolitana.

El seísmo ha dejado múltiples daños materiales por toda la ciudad. Desde carreteras con enormes grietas hasta fachadas de edificios que se han desplomado o coches completamente dañados tras ser impactados con el material que caía de los edificios.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido más de 80 llamadas sobre el terremoto originadas en prácticamente toda la comunidad autónoma, con la excepción de Huelva y Cádiz.