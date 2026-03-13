La segunda mujer que denunció a Errejón no se ratifica y el juzgado se ve abocado a archivar la causa

La segunda denuncia presentada contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual quedará archivada después de que la segunda denunciante no la haya ratificado. El abogado de la víctima, Alfredo Arrién, ha informado de que esta mujer no ha acudido al juzgado porque ha sufrido un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que el proceso podría tener para ella.

Al no ratificar la denuncia ante el juzgado la jueza tiene que archivar la investigación iniciada hace unas semanas. El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, y que se dirime en otro juzgado.

La denuncia indicaba que la mujer inició el contacto con Íñigo Errejón a través de la red social 'Instagram' en 2021, de forma "frecuente y continuada", y que después de un tiempo se vieron en una fiesta en la que "en un contexto de presión" y consumo de drogas, él le instó a que le practicara una felación, a lo que ella accedió "de manera renuente".

Después abandonaron el lugar y se desplazaron al domicilio del exdiputado, que le habría introducido los dedos en la vagina a pesar de la negativa de ella. En el portal y posteriormente en el ascensor, Errejón "volvió a insistir en que le practicara sexo oral, accediendo ella nuevamente bajo presión", indica en el escrito.

La denunciante indicó que no deseaba mantener relaciones sin preservativo, a lo que inicialmente el denunciado respondió que no habría penetración", pero continúa "de manera sorpresiva y violenta", Íñigo Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento".

