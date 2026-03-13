Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Morrissey cancela su concierto en Valencia por el ruido que le dejó en "estado catatónico" a causa de las Fallas

El cantante británico optó por la cancelación del concierto este jueves debido al ruido en la capital valenciana que le impidió dormir toda la noche.

Morrissey cancela su concierto en Valencia por el ruido que le dejó en "estado catatónico" a causa de las Fallas | Antena 3 Noticias

Manuel Pinardo
Publicado:

Steven Morrisey, cantante británico, ha anunciado este jueves que finalmente el concierto previsto para esa misma noche, no se llevará a cabo debido al ruido que le ha impedido dormir, provocándole un "estado catatónico" a causa de las Fallas

Era el primero de los tres conciertos que va a dar en España dentro de su gira europea. En el comunicado publicado en su página web, señala que "no ha podido descansar debido al ruido". Los fans deberán esperar al 16 de marzo para verle en Sevilla.

Dos días por carretera hasta llegar a Valencia

"El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible", concluye en el comunicado. Morrissey que viajó dos días por carretera para el concierto, llegó a Valencia a última hora del miércoles. Debido al ruido del festival, con música tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía, no pudo descansar. Describe la experiencia como "un infierno" y que tardará 1 año en recuperarse.

Esta experiencia dejó a Morrissey en un "estado catatónico", explica. Las 1.500 entradas del Auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia se agotaron hace meses a los pocos minutos, entradas con una media de 110 euros.

No es la primera suspensión del cantante

Esta suspensión es la primera de la actual gira europea de Morrissey, pero la segunda en España, concretamente en Madrid. Fuentes de la industria musical en España reconocen que trabajar con Morrissey supone un gran problema. El artista tiene un promedio de cancelar el 30% de sus conciertos, en 40 años, ya lleva 408 cancelaciones y 1725 pospuestos.

La propia agencia del artista, escogió las ciudades y recintos donde quería actuar en España. Fuentes de SF Music, confirmaron que "se podían haber vendido cuatro veces más entradas con facilidad". "El público en España no ha tenido la oportunidad de ver a Morrissey tan de cerca".

Por el momento se desconoce si la promotora del concierto ofrecerá alguna solución para quienes habían comprado entrada para este espectáculo. El de Valencia era el primero de los tres conciertos programados en España para presentar su nuevo disco, Make-up is a lie.

