Tres menores heridos, dos de ellos graves, por la explosión de un experimento químico en una escuela de Porqueres

Dos de los menores han sido ingresados en el Hospital Vall d'Hebron en estado grave mientras que el tercero ha sido derivado al Hospital de Trueta en estado leve.

Fachada del Hospital Vall d'Hebron

Fachada del Hospital Vall d’HebronEuropaPress

Miriam Vázquez
Publicado:

Tres menores de cuarto de primaria, dos niños y una niña, han resultado heridos tras la explosión de un experimento realizado en la clase de química en la escuela L'Entorn de Porqueres, en Girona. Los tres menores han sido ingresados, dos en estado grave y una en estado leve. Los primeros han sido derivadas al Vall d'Hebron y el que no reviste gravedad al Hospital de Trueta.

Albert Dalmau, consejero de presidencia de la Generalitat les ha deseado una pronta recuperación. "Siguiendo con atención el accidente en la escuela el Entorno de Porqueres. Todo el equipo de emergencias ya está activado y atendiendo a los heridos. Deseamos una rápida recuperación a los niños afectados. Agradecemos la labor de todos los cuerpos de seguridad ya los docentes que han actuado con rapidez y coordinación".

Se recomienda a la población no acercarse a la zona aunque según ha avanzado el Ayuntamiento el resto de alumnos y profesores se encuentra bien. Según ha informado el Servicio de Emergencias de la Generalitat en su perfil de X, hasta el lugar se han desplazado 2 helicópteros medicalizados, 5 ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

