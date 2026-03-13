Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, viernes 13 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 13 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

La guerra en Irán se amplía e Irak se convierte en un nuevo frente de la ofensiva.

Muere un soldado francés y varios resultan heridos

Un soldado francés ha muerto y varios han resultado heridos tras un ataque al norte de Irak. Emmanuel Macron ha calificado el ataque de "inaceptable" y asegura que las tropas galas estaban en la zona realizando entrenamientos antiterroristas.

Crecen los rumores sobre el estado de salud del nuevo líder supremo

Sigue alimentándose la teoría de que Jameneí, el nuevo líder supremo iraní, podría estar muy herido o incluso muerto. En el discurso, leído por una presentadora insiste en que no pasará por el estrecho de Ormuz ningún petrolero sin permiso de Irán. Ni siquiera se oyó su voz en su primer mensaje a la nación.

Estados Unidos autoriza comprar petróleo ruso

El barril de crudo supera ya los 100 dólares y eso a pesar de la inyección de 400 millones de barriles. Nunca antes se había bloqueado de esta manera el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ha autorizado la compra de crudo a Rusia de forma temporal para intentar frenar la escalad de precios.

Lobos solitarios en Estados Unidos

Estados Unidos se encuentra en alerta roja por terrorismo, en las últimas horas Donald Trump aseguraba que tiene "bajo vigilancia" a las "células durmientes" iraníes en territorio estadounidense, pero esta madrugada dos incidentes aislados han vuelto a sembrar el caos. Uno de ellos en Michigan y otro en Virginia.

Amenaza sobre California

El FBI avisó a las autoridades de California de la amenaza de drones iraníes. Podrían ser lanzados desde embarcaciones próximas a las costa. Ante esto, se refuerza la seguridad de la ceremonia del próximo domingo.

¿Cómo duermen los españoles? El estrés y los problemas personales son los principales enemigos del sueño

Imagen de archivo de una persona durmiendo

Día Mundial del Sueño

¿Cómo duermen los españoles? El estrés y los problemas personales son los principales enemigos del sueño

Efemérides

Efemérides de hoy 13 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 13 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 13 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Informe policial

Tornillos y soportes "completamente oxidados": así estaba la pasarela de El Bocal tras el derrumbe mortal

La Policía Científica constató un "alto nivel de corrosión" en los anclajes y soportes de la pasarela.

Juan Pedro, un enfermero agredido: "Mientras preparaba un fármaco, me sacó un machete y me agredió"

Estas son las claves del caso de Francisca Cadenas: nueve años desaparecida, dos detenidos y un hallazgo perturbador

Carmen, víctima del detenido por el incendio de Miranda de Ebro: "Me puso la soga y la cadena. Vi la muerte encima"

