Detienen a una mujer por prender fuego a su pareja mientras dormía en Chiva, Valencia

Una mujer de 48 años ha sido detenida este jueves por la noche tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, mientras dormía en su vivienda, ubicada en la localidad valenciana de Chiva.

La mujer habría rociado a su pareja mientras dormía con el líquido inflamable que utilizaban para encender la estufa, tal y como adelanta el diario 'Las Provincias'.

El hombre, que salió por la ventana para pedir ayuda, fue trasladado al hospital en un vehículo policial y se encuentra en estado muy grave dentro de la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia.

Ambos tienen una hija menor de 16 años que se encontraba en el domicilio en el momento de la agresión.