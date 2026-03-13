Un enfermero de un colegio de Leganés, detenido por presunta agresión sexual a seis menores

La Policía Nacional ha detenido a un enfermero de un colegio de educación secundaria de Leganés por presuntamente agredir sexualmente a seis menores de entre 12 y 16 años. Les regalaba videoconsolas y camisetas de fútbol para comprar su silencio y además tenía un perfil en Telegram donde se hacía pasar por una niña para tener conversaciones sexuales.

Las investigaciones comenzaron el 23 de enero debido a que la familia de uno de los menores denunciase que su hijo había sufrido "tocamientos" por parte del profesional sanitario y acabaron detectando que cinco alumnos más estaban en la misma situación. Tres días después, el enfermero fue detenido.

Los niños tienen un relato muy parecido. Todos ellos, que pertenecen al mismo grupo de amigos, cuentan que en consulta llegó a realizarles tocamientos, además el enfermero les escribía por redes sociales mensajes con contenido sexual o con intención de acercarse a ellos.

Les decía que eso que estaba ocurriendo era un secreto entre ellos y les regalaba videoconsolas y camisetas de fútbol, todo para conseguir comprar su silencio. También les había invitado a su casa a jugar a videojuegos y además los investigadores detectaron conversaciones por Telegram haciéndose pasar por una niña para hablar de temas sexuales. Si en alguna ocasión un niño no accedía a las supuestas muestras de cariño, el hombre se enfadaba y les hablaba mal a los amigos de él.

La Unidad de Atención a las Familias y a la Mujer de la comisaría de Leganés, comenzó una investigación, después de que una de las familias pusiera una denuncia, para buscar a otros posibles afectados. Los agentes averiguaron que además de ser enfermero en este centro educativo, también lo era en el área de pediatría del centro de salud de Leganés y ante la posibilidad de que los niños estuviesen en peligro, decidieron precipitarse con la detención.

Los agentes solicitaron al juez poder entrar en su domicilio y una vez dentro encontraron dispositivos electrónicos como ordenadores que están siendo analizados para comprobar si contienen archivos pedófilos o grabaciones de los menores.

Tras su detención, al agresor se le imputan los delitos de agresión sexual y corrupción de menores.

