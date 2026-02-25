Dos felaciones y una penetración: la denuncia de una segunda mujer contra Íñigo Errejón

Una segunda mujer ha presentado una denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón en la que relata que, el 16 de octubre de 2021, fue forzada a practicarle dos felaciones y posteriormente sufrió una penetración vaginal sin consentimiento en su domicilio, según consta en el escrito judicial al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Según la denuncia, ambos habían comenzado a hablar en 2021 a través de Instagram, y posteriormente trasladaron sus conversaciones a Telegram, expresamente solicitado por Errejón, porque en "dicha plataforma los mensajes se destruían automáticamente".

Desde septiembre de 2021 cuando se vieron por primera vez, mantuvieron "encuentros esporádicos y comunicación frecuente". No obstante, desde el inicio de la relación la denuncia detalla que "el denunciado comenzó a manifestar conductas de carácter controlador y celoso". Además, en el escrito consta que la denunciante tuvo conocimiento más tarde de que el denunciado mantenía paralelamente una relación sentimental estable con otra mujer, algo que él habría ocultado a la denunciante previamente. Él aseguró que esta relación se rompería en breve, logrando así mantener el vínculo con la denunciante.

La noche de los hechos

El 16 de octubre de ese año, ambos coincidieron en una fiesta en Móstoles tras una boda a la que ella asistía en La Moraleja, invitada expresamente por Errejón, solicitando y abonando un taxi para que la denunciante se desplazara a dicho lugar. El escrito señala que ambos habían consumido alcohol y cocaína. En el baño del local, siempre según la versión de la denunciante, él insistió en que le practicara una felación. La mujer afirma que accedió "en un contexto de presión" y bajo el efecto de dichas sustancias.

Posteriormente, decidieron trasladarse al domicilio del denunciado mediante el vehículo de un amigo de éste. Durante el trayecto, "el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento". El abogado sostiene en el escrito que su clienta "manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo". En ese momento, la denuncia sostiene que el exdiputado de Sumar se habría aproximado al oído de la denunciante para susurrarle: "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", algo que supuso una intimidación directa y eficaz para ella.

Ya en el domicilio del denunciado, relata que volvió a insistir en que le practicara sexo oral en el ascensor, algo a lo que ella accedió "nuevamente bajo presión". Ya en el interior de la vivienda, "el denunciado manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal", a lo que la denunciante se opuso, y él le aseguró que no se produciría penetración. Sin embargo, finalmente la penetró vaginalmente "de manera sorpresiva y violenta", sujetándola por el cuello y colocándola de espaldas, pese a que ella le gritó reiteradamente que cesara.

El final de la relación

Después de lo ocurrido, la denunciante le recriminó los hechos, pero éste la ignoró y ella abandonó el domicilio. Después de los hechos, volvieron a verse en otra ocasión mientras que el denunciado seguía manteniendo comportamientos controladores, y ésta se sintió con un profundo malestar y sometida a control por parte de Errejón.

Finalmente, el 6 de enero de 2022, la relación terminó, aunque el escrito asegura que el denunciante habría manifestado que ésta finalizaría "cuando él quisiera y no cuando ella quisiera". La denunciante asegura que sufrió un ataque de pánico en su domicilio y comenzó tratamiento psicológico y psiquiátrico.

En el escrito solicita que se le conceda la condición de testigo protegido, ya que la denunciante es una reconocida actriz y podría verse expuesta a riesgos derivados de su intervención en el procedimiento, y califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal, conforme a los artículos 178 y 179 del Código Penal.

