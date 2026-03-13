Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Madrid es Moda inaugura la Semana de la Moda con un desfile en Plaza de España

La plataforma Madrid es Moda inaugura la Semana de la Moda de Madrid con un desfile en Plaza de España en el que han participado 25 diseñadores españoles. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, marca el inicio de un programa que se desarrollará del 12 al 17 de marzo con más de 30 actividades dedicadas a la moda española.

Desfile Plaza de España

El desfile en Plaza de España | EFE

María del Álamo
Publicado:

La emblemática Plaza de España se ha convertido en una pasarela al aire libre para dar inicio a la programación de la moda en Madrid. El desfile inaugural tuvo como escenario uno de los lugares más emblemáticos de la capital, junto a fu dedicada a Miguel de Cervantes y a los personajes de Don Quijote y Sancho Panza.

El evento reunió a diseñadores, modelos de 25 firmas y diseñadores españoles, entre ellos Adilib Ibiza, Devota&Lomba, Dominnico, Duyos, Eduardo Navarrete, Félix Ramiro, García Madrid, Juana Martín, Miguel Marinero, Mirto, Roberto Torreta o Roberto Verino, entre otros. Los diseños fueron presentados por 40 modelos en un desfile colectivo que reivindica la moda de autor española.

Más de 30 actividades dedicadas a la moda

Tras el desfile inaugural, la programación de Madrid es Moda continuará hasta el 17 de marzo con más de 30 actividades entre desfiles, presentaciones, performances, exposiciones y coloquios. La agenda se extiende por distintos espacios culturales de la capital, como la Casa de la Arquitectura, el Instituto de Cervantes, el Museo de San Isidro, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Espacio Cultura Serrería Belga o el teatro Magno.

La moda continúa con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La agenda de la capital continuará con la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week, que tendrá lugar del 17 al 22 de marzo. Considerada la principal pasarela de la moda española, reunirá a diseñadores consolidados y emergentes que presentarán sus colecciones en distintos escenarios de la ciudad.

Aunque el recinto ferial de IFEMA Madrid acoge la mayor parte de los desfiles, la programación también se extiende a otros espacios emblemáticos como la Galería de Cristal de Cibeles, el Teatro Infanta Isabel o el Palacio de Fernán Núñez, en una apuesta por conectar la moda con el patrimonio cultural de la ciudad.

Morrissey cancela su concierto en Valencia por el ruido que le dejó en "estado catatónico" a causa de las Fallas

Morrisey actuando

Sociedad

Imagen de Francisca Cadenas

El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el asesinato de Francisca Cadenas

Condenada a seis años de cárcel por intentar asesinar a su marido mientras dormía con su hija de dos años en Palma

Condenada una mujer en Palma por intentar matar a su marido mientras dormía con su hija de dos años

Coche de la Policía Nacional REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/01/2026

Un enfermero de un colegio de Leganés, detenido por presunta agresión sexual a seis menores

Un testigo apunta a un tiroteo en la calle y una bala desviada como el motivo que mató al hombre asomado a su balcón en Alicante
Tiroteo Alicante

Un tiroteo en la calle y una bala desviada: así murió el hombre asomado a su balcón en Alicante

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla
Íñigo Errejón

La segunda mujer que denunció a Errejón no se ratifica y el juzgado se ve abocado a archivar la causa

El abogado de la demandante ha informado de que la segunda denunciante ha sufrido un ataque de pánico al pensar en las consecuencias que el proceso podría acarrearle. El juzgado tiene ahora que archivar la investigación.

Detenida la directora de una clínica estética en Madrid por estafar a más de 130 clientes
ESTAFA

Detenida la directora de una clínica estética en Madrid por estafar a más de 130 clientes

Les ofrecía bonos de tratamientos entre 70 y 1.300 euros, dependiendo del tratamiento y el número de sesiones. Después de facturarlos cerró la clínica sin previo aviso.

Morrisey actuando

Morrissey cancela su concierto en Valencia por el ruido que le dejó en "estado catatónico" a causa de las Fallas

Policía Nacional, imagen de archivo

Detienen a una mujer por prender fuego a su pareja mientras dormía en Chiva, Valencia

