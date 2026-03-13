Madrid es Moda inaugura la Semana de la Moda con un desfile en Plaza de España

La emblemática Plaza de España se ha convertido en una pasarela al aire libre para dar inicio a la programación de la moda en Madrid. El desfile inaugural tuvo como escenario uno de los lugares más emblemáticos de la capital, junto a fu dedicada a Miguel de Cervantes y a los personajes de Don Quijote y Sancho Panza.

El evento reunió a diseñadores, modelos de 25 firmas y diseñadores españoles, entre ellos Adilib Ibiza, Devota&Lomba, Dominnico, Duyos, Eduardo Navarrete, Félix Ramiro, García Madrid, Juana Martín, Miguel Marinero, Mirto, Roberto Torreta o Roberto Verino, entre otros. Los diseños fueron presentados por 40 modelos en un desfile colectivo que reivindica la moda de autor española.

Más de 30 actividades dedicadas a la moda

Tras el desfile inaugural, la programación de Madrid es Moda continuará hasta el 17 de marzo con más de 30 actividades entre desfiles, presentaciones, performances, exposiciones y coloquios. La agenda se extiende por distintos espacios culturales de la capital, como la Casa de la Arquitectura, el Instituto de Cervantes, el Museo de San Isidro, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Espacio Cultura Serrería Belga o el teatro Magno.

La moda continúa con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La agenda de la capital continuará con la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week, que tendrá lugar del 17 al 22 de marzo. Considerada la principal pasarela de la moda española, reunirá a diseñadores consolidados y emergentes que presentarán sus colecciones en distintos escenarios de la ciudad.

Aunque el recinto ferial de IFEMA Madrid acoge la mayor parte de los desfiles, la programación también se extiende a otros espacios emblemáticos como la Galería de Cristal de Cibeles, el Teatro Infanta Isabel o el Palacio de Fernán Núñez, en una apuesta por conectar la moda con el patrimonio cultural de la ciudad.

