Día Mundial del Sueño

¿Cómo duermen los españoles? El estrés y los problemas personales son los principales enemigos del sueño

Hoy es el día Mundial del Sueño. Un estudio nos muestra los hábitos a la hora de dormir en España.

Imagen de archivo de una persona durmiendo

¿Cómo duermen los españoles? El estrés y los problemas personales son los principales enemigos del sueño | Unsplash

Ángel Pinto
Publicado:

Los españoles, ¿dormimos bien o no? Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño y nos preguntamos si sabemos descansar o no. Un estudio dibuja los hábitos a la hora de dormir en nuestro país. De sus resultados se extrae que casi 3 de cada 10 españoles tienen dificultades para conciliar o mantener el sueño. Y sólo 12% afirma despertarse realmente descansado y con energía.

Las mujeres suelen dormir peor que los hombres y además del perfil de dormilones también se profundiza en los motivos que no nos dejan 'soñar con los angelitos'. El estrés y los problemas personales son los principales enemigos del sueño. Noticias de la Mañana sale a la calle para preguntar cómo duerme cada uno.

Muchos dicen dormir entre 6 y 7 horas, otros más afortunados entre 7 y 8 horas. Un joven explica que él solo "3 horitas" dice que "se activa de noche y se pone a hacer cosas".

Tres de cada diez españoles tienen dificultades para conciliar o mantener el sueño. Los especialistas nos ayudan con pequeños trucos para intentar dormir. Marta López psicóloga general sanitaria nos aconseja "cero pantallas, las pantallas, nos activan muchísimo y nos van hacer dormir muchísimo, pero incluso no poder conciliar el sueño"

Para descansar es importantes intentar mantener rutinas y horarios. López indica que debemos hacer: "Hacer las mismas cosas antes de irnos a la cama y por otra parte mantener un horario". El estrés y los problemas personales son las dos cosas que más nos quitan el sueño. La psicóloga nos explica, que "las preocupaciones no se resuelven por la noche y es cuando aparecen esos pensamientos que más nos incomodan".

En España en general se duerme menos, el motivo "acabamos muy tarde la vida, cenamos muy tarde, acabamos muy tarde". Un joven nos cuenta que "en otros países a las 8 están cenando y nosotros salimos de trabajar más tarde" y otra entrevistada insiste: "en que cenamos tipo 22:00h o más".

Para todos, acabamos esta noticia recordando que dormir bien ayuda a tener salud. Así que si pueden duerman todo lo que quieran.

Sociedad

