Efemérides de hoy 13 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 13 de marzo?

El 13 de marzo de 1991, Exxon, empresa petrolera estadounidense, acuerda pagar 1.000 millones de dólares para limpiar los desperfectos generados en Alaska por el vertido de crudo tras el 'desastre del Exxon Valdez'. Los sucesos ocurrieron el 24 de marzo de 1989, cuando el buque petrolero Exxon Valdez quedó encallado en el Prince William Sound, en el golfo de Alaska. En consecuencia, el navío derramó alrededor de 41 millones de litros de petróleo crudo en las aguas, afectando de gravedad a más de dos mil kilómetros de costa. El accidente fue un desastre para el ecosistema de la región, cientos de miles de animales, entre ellos gaviotas, salmones, nutrias y focas, murieron por culpa del vertido. La marea negra arrastró todo a su paso, su efecto dañino aún perdura en el medioambiente de la zona.

Un 13 de marzo, pero de 1933, Joseph Goebbels es nombrado ministro de Instrucción y Propaganda de la Alemania Nazi. El ideólogo tuvo un papel clave, gracias a sus estudios en propaganda ayudó a asentar al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en el poder. Su trabajo sirvió para que el Tercer Reich mantuviera el apoyo popular de la ciudadanía, centralizó el control del arte y cultura alemana, eliminando así cualquier tipo de mensajes que pudieran mostrar un atisbo de oposición al régimen nazi.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de marzo?

1881.- Asesinado el zar Alejandro II de Rusia.

1900.- Las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el trabajo de las mujeres y los niños.

1902.- Dimite el Gabinete presidido por Práxedes Mateo Sagasta.

1943.- Comienza la aniquilación de los judíos del gueto de la ciudad polaca de Cracovia. Unos 8.000 fueron destinados a trabajar en el campo de concentración de Cracovia-Płaszów y el resto exterminados en las calles o enviados a morir a Auschwitz.

1969.- Regresa a la Tierra la nave espacial Apolo X, una misión clave para que unos meses más tarde lograse posarse sobre la superficie de la Luna.

1988.- Inaugurado en Japón el túnel Seikan, el segundo túnel ferroviario más largo del mundo, que mide 53 km de los que casi la mitad transcurren bajo la superficie marina.

1995.- Concluye en Copenhague la I Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, con la aprobación de algunos acuerdos contra la pobreza y la marginación.

1999.- El tenista Carlos Moyà se convierte en el primer español en alcanzar el número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). La lista en la que se reconocía a Moyà la primacía del tenis mundial se publicó dos días después.

2009.- Un hospital de Sevilla realiza el primer trasplante del mundo de sangre de cordón umbilical a un niño enfermo donado por su hermano nacido por selección genética.

2013.- El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio elegido nuevo papa con el nombre de Francisco, primer pontífice de origen latinoamericano.

2015.- El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituye el término imputado por "investigado".

2024.- El Europarlamento ratifica la primera ley mundial de IA.

¿Quién nació el 13 de marzo?

1869.- Ramón Menéndez Pidal, investigador de la Literatura e Historia de España.

1898.- Henry Hathaway, cineasta estadounidense.

1914.- Conchita Montes, actriz española.

1925.- Medardo Fraile, escritor y profesor español.

1931.- Rodrigo Rubio, escritor español.

1943.- André Techine, director de cine francés.

1971.- Carme Chacón, política española.

¿Quién murió el 13 de marzo?

1906.- Susan B. Anthony, sufragista estadounidense, iniciadora de la campaña para la obtención del voto femenino en su país.

1983.- Louison Bobet, ciclista francés.

1984.- Luis Lucia, director español de cine.

1996.- Krzysztof Kieslowski, cineasta polaco.

2002.- Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán.

2009.- Blanca Varela, poetisa peruana.

2012.- Teresa Pàmies, escritora.

¿Qué se celebra el 13 de marzo?

Hoy, 13 de marzo, se celebra el Día Internacional del Riesling.

Horóscopo del 13 de marzo

Los nacidos el 13 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo, se celebra santa Cristina y los santos Nicéforo, Rodrigo, Salomón.