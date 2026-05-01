Inseguridad en Agaete: un empresario duerme en su tienda ante la oleada de robos

La preocupación por la seguridad ha ido en aumento en Agaete en las últimas semanas. La sucesión de robos en negocios del municipio ha llevado a algunos comerciantes a tomar medidas extremas para proteger su medio de vida. Es el caso de Ayoze Gil, propietario de la tienda de deportes Tamadaba Sport, quien ha decidido dormir dentro de su local ante el temor de sufrir un asalto.

Una medida desesperada ante el miedo

Desde principios de esta semana, Gil pasa las noches en el interior de su negocio, ubicado en el casco del pueblo. Según explica, la decisión responde a la inseguridad que percibe tras varios robos registrados en la zona. "Está en juego mi comida, si me roban me hacen un destrozo. Tengo mucho dinero invertido en material y no me puedo permitir que se lo lleven", afirma.

El empresario asegura que no se trata de un hecho aislado. En las últimas semanas, calcula que se han producido alrededor de ocho robos en establecimientos cercanos. Algunos de ellos, incluso, han sufrido más de un asalto en un mismo día.

Entre los casos que menciona, destaca el de un bar situado frente a su tienda, donde los ladrones llegaron a entrar hasta dos veces en la misma noche, pese a contar con cámaras de seguridad. El dueño de este local denuncia haber recibido amenazas si denuncia lo ocurrido. Este tipo de situaciones, según los comerciantes, ha generado una sensación de impunidad.

Es la repetición de estos hechos lo que ha ido generando un clima de inquietud creciente entre quienes trabajan y viven en el municipio. La falta de medidas visibles, aseguran, contribuye a aumentar esa percepción.

"Tengo que mentirle a mi hija para no preocuparla"

Más allá de las pérdidas económicas, esta situación también tiene consecuencias en el ámbito personal. Ayoze relata que ha tenido que ocultar a su hija que está durmiendo en el negocio para evitar que se preocupe. "Espero a que se duerma para irme a la tienda", explica.

Lleva tres noches en la tienda y únicamente usa una manta como colchón, nos cuenta que le duele la espalda y las piernas y entiende que esta situación es temporal pero no puede ser algo definitivo.

Uno de los principales reclamos de los empresarios es la escasa presencia policial en la zona. Consideran que el refuerzo de efectivos podría ayudar a disuadir este tipo de delitos y devolver la tranquilidad al municipio. "Falta presencia policial en Agaete", resume Gil, quien insiste en que la situación no es sostenible a largo plazo si no se adoptan medidas.

Un problema que afecta ya a todo el municipio

La preocupación no se limita únicamente a los negocios. Vecinos del municipio también han expresado su preocupación ante lo que consideran un aumento de la inseguridad. La sensación de vulnerabilidad afecta tanto a residentes como a comerciantes.

Esta misma semana un hombre fue herido en un altercado con otro individuo en las inmediaciones de un supermercado del pueblo, otro hecho violento poco habitual en este municipio de la isla.

Ante este escenario, los habitantes de Agaete reclaman respuestas y actuaciones que permitan frenar los robos y los actos de violencia y recuperar la normalidad en el día a día del municipio. Mientras tanto, algunos, como Ayoze, continúan tomando medidas por su cuenta para proteger aquello de lo que depende su sustento.

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