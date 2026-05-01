Golpe a la multirreincidencia en Barcelona: 21 expulsados con un historial de más de 170 antecedentes

La Policía Nacional ha culminado una ofensiva contra la delincuencia reincidente en Barcelona con la expulsión de 21 ciudadanos extranjeros que acumulaban más de 170 antecedentes policiales. La operación, realizada en estrecha colaboración con los Mossos d’Esquadra, ha permitido retirar de las calles a individuos con perfiles delictivos de alta peligrosidad, cuyas actividades, centradas principalmente en la capital catalana y su cinturón metropolitano, generaban una grave percepción de inseguridad ciudadana.

Robos con violencia, tentativas de homicidio, agresiones sexuales

Los expulsados, calificados como multirreincidentes, sumaban un historial delictivo de extrema gravedad que incluía robos con violencia, tráfico de drogas, detenciones ilegales y tentativas de homicidio. Entre los perfiles destacados, siete de ellos contaban con antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar y otro por agresiones sexuales.

Operación exprés

El operativo ha destacado por la agilidad en los plazos y la coordinación entre cuerpos. Los Mossos d’Esquadra colaboraron activamente en la localización de aquellos perfiles que encajaban en los criterios de multirreincidencia requeridos por la Policía Nacional.

Parte de los expulsados se encontraban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, mientras que otros fueron detenidos específicamente para ejecutar la salida del país. Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales pertinentes, los 21 individuos fueron trasladados a Madrid.

Allí, la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se hizo cargo del dispositivo final, materializando las repatriaciones mediante un vuelo fletado específicamente para este fin.

En la tramitación de los expedientes han participado funcionarios de las comisarías de Barcelona, Cornellà y Manresa, logrando ejecutar las salidas en un plazo inferior a las 72 horas gracias a la disponibilidad del transporte aéreo organizado.

Aumentar la seguridad en las calles

Desde la Policía Nacional se subraya que estas expulsiones son una herramienta clave para garantizar la seguridad. "La multirreincidencia es un objetivo prioritario; se trata de individuos que han hecho de la delincuencia su modo de vida y atacan directamente la libertad y la seguridad ciudadana", señalan fuentes del operativo.

Esta medida, amparada por la Ley de Extranjería, se enmarca en la prioridad policial de combatir la multirreincidencia para frenar la inseguridad ciudadana, impactando positivamente en la convivencia y libertad de la ciudadanía.

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