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Sanidad y las comunidades aprueban la nueva estrategia de cuidados paliativos pero pospone el manual de eutanasia

Este jueves se han reunido en un Consejo Interterritorial extraordinario para dialogar y abordar el manual de buenas prácticas de la eutanasia. Antes de la reunión la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado algunos de los puntos a tratar.

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Mónica García subraya que Madrid dejará de ser "la excepción" con el registro de objetores al aborto: "Ganamos"EUROPAPRESS

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María Cobas
Publicado:

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido hoy de manera online en un Consejo Interterritorial extraordinario. Antes de este encuentro, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho declaraciones en las que ha detallado que se iban a tratar puntos importantes como la estrategia de cuidados paliativos, para que estos no solo lleguen al final de la vida, también de manera precoz cuando empieza el sufrimiento de los pacientes.

"También vamos a tratar el manual de la eutanasia para primero aprender de la experiencia de estos años, agilizar y dar seguridad jurídica y seguridad experimental, tanto a los pacientes como a los profesionales", asegura la ministra. Además, otro de los temas a debatir era la enfermedad renal. "Queremos llegar antes", ha afirmado García, explicando su intención de poder hacer diagnósticos precoces.

Unificar los trámites de la eutanasia

Al abordar el manual de buenas prácticas de la eutanasia quieren contribuir a agilizar el proceso y evitar que se alargue de manera innecesaria en el tiempo. Impidiendo, también, distintas interpretaciones entre cada territorio. Un debate que se produce dos semanas después de que la joven de 25 años, Noelia Castro, recibiera la eutanasia tras una larga batalla judicial en la que estuvo año y medio luchando en los tribunales por su derecho a morir de manera digna, como ella reclamaba.

El Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia quiere contribuir a que el proceso sea más ágil en algunos puntos y "dar seguridad jurídica y seguridad procedimental tanto a los pacientes como a los profesionales", ha explicado la ministra antes de la reunión.

Finalmente, este punto se ha retirado del orden del día, pero sí se ha acordado el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que se refuerza el acceso a esta atención como un derecho del individuo, independientemente de su patología o lugar de residencia.

Cuidados paliativos

El Consejo Interterritorial ha aprobado el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos. El nuevo documento refuerza el acceso a los ciudadanos a los cuidados paliativos como un derecho del individuo, independientemente de su patología o lugar de residencia. Incorpora medidas específicas para la atención pediátrica, incluyendo el ámbito perinatal y la transición a la vida adulta, para jóvenes entre 19 y 24 años. Se estima que el 75% de los fallecimientos en España se producen actualmente a consecuencia de enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas.

Otros puntos

Otro tema abarcado en el debate es la Enfermedad Renal Crónica, que afecta a más del 10% de la población, incluirá dos pruebas para mejorar la detección precoz que permitirá medir la creatinina y la albúmina en la orina en personas con factores de riesgo, como la diabetes, la obesidad, o la hipertensión arterial, y a mayores de 60 años.

Además, ha aprobado la actualización del documento de consenso sobre la prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor, para reforzar las estrategias de prevención, detección precoz e intervención. La fragilidad y las caídas son dos de los principales factores asociados a la pérdida de autonomía e incremento de la dependencia.

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