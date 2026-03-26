Muere Noelia al recibir la eutanasia: la relación con su padre, dos intentos de suicidio, una agresión sexual grupal y su deseo de "descansar"

"Lo tenía muy claro desde el principio", insistía Noelia en la única entrevista que ha concedido para contar su historia en primera persona en el programa 'Y Ahora Sonsoles' de Antena 3. Parece paradójico, pero a esta joven catalana de 25 años le ha tocado luchar, en vez de por la vida, por una muerte digna. Tras un arduo proceso judicial entorpecido por su padre, Noelia cumple su deseo de descansar este jueves al recibir la eutanasia.

El Departamento de Salud confirma a Antena 3 Noticias que no ofrecerán información sobre el proceso de Noelia, de la misma forma que en el resto de eutanasias que se llevan a cabo.

La batalla judicial por la eutanasia

Fue en 2022 cuando la joven catalana quedó parapléjica tras un intento de suicidio, que llevó a cabo después de haber sido víctima de una agresión sexual grupal. Dos años más tarde, concretamente el 10 de abril de 2024, Noelia pidió la eutanasia y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) se la aceptó por unanimidad tres meses después.

18 de julio del mismo año. Es aquí cuando entra en juego el padre de Noelia, quien recurrió ante la Justicia. Acudió a la Justicia española y europea, todas las peticiones desestimadas. El pasado lunes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó la última petición de medidas cautelares contra la eutanasia de la joven. La Justicia avala que Noelia Castillo tiene plena capacidad para decidir. En definitiva, el caso pasó por el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Supremo y el Constitucional, que inadmitió el último recurso, en el que el padre, representado por la Asociación Abogados Cristianos, volvía a pedir suspender de forma cautelarísima la eutanasia.

Una vez conocida la noticia de la muerte de Noelia este jueves, desde Abogados Cristianos han señalado lamentar "profundamente su muerte", a la vez que denuncian que "este caso evidencia los graves fallos de la ley de eutanasia, que no protege a las personas más vulnerables". "Pedimos a los políticos que su historia sirva para impulsar cambios urgentes y evitar que algo así vuelva a ocurrir", remarcan.

Dos intentos de suicidio

Noelia cuenta en la citada entrevista sus dos intentos de suicidio: "me lesioné con cortes y me bebí un bote tóxico del carro de la limpieza". Cuenta que las lesiones han sido constantes: "en el segundo psiquiátrico me lesioné dos o tres veces y despues me intenté suicidar dos". Su vida no ha sido sencilla. Conseguir la eutanasia ha sido para ella un proceso judicial arduo.

La relación con su padre

Una figura clave en este proceso de lucha por la eutanasia de Noelia ha sido la de su padre, quien ha focalizado todos sus esfuerzos en tratar de paralizarlo, algo que la joven no entiende: "Mi padre empezó a gritarme, diciéndome que no tenia corazón, que era muy fría, que no siento ni padezco, que no pienso en el dolor de los demás, que no tengo dolores, que es mentira lo que digo, me dolió muchisimo todo lo que me dijo", cuenta la joven acerca de su decisión de recibir la eutanasia y cómo ha vivido su progenitor el proceso.

El progenitor no ha cesado en el intento de paralizar el proceso, incluso este mismo miércoles intentaba el último cartucho tras haber agotado todas la vías penales posibles para paralizar la muerte asistida. Solicitaba, a través de la asociación Abogados Cristianos que ha llevado la parte jurídica del caso, que de manera urgente, el juzgado acordara que la joven recibiera tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Noelia no entiende los esfuerzos de su padre por intentar paralizar la eutanasia: "que no quiera perder a una hija a la que no hace caso, no me llama, no me escribe nunca, lo único que hace es traerme comida, para qué me quiere viva", se pregunta ella. Considera que su padre "no ha respetado" su decisión y "nunca lo hará". En uno de esos intentos de suicidio, explica Noelia, "mi padre me vio caer y no pudo hacer nada, pero después de todo lo que ha hecho, ya no me siento mal", dice convencida. Ella siente que su padre no ha querido escucharla. Sin embargo, celebra que "por fin lo he conseguido". Su único deseo de "descansar porque no puedo más" se ha cumplido.

Una madre que se rinde ante el deseo de su hija

Yolanda, la madre de Noelia, vive uno de los momentos más complicados de su vida, un proceso que describe como "horrible". "Tres años de altibajos, luchando a ver si ella en el último momento dice 'me arrepiento'". Aunque no está conforme con la eutanasia, es consciente de que "si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más". "No estoy conforme con la eutanasia, pero siempre voy a estar a su lado hasta donde ella me permita", finaliza.

Aunque Yolanda pidió a Noelia acompañarla en el momento de recibir la eutanasia para verle "cerrar los ojitos", igual que la vio nacer, la joven no ha accedido, su deseo es morir sola.

Noelia cumple su deseo de recibir una muerte digna

La joven de 25 años no se ha mostrado nerviosa en ningún momento del proceso. Noelia, por fin, ha cumplido su deseo de descansar desde su habitación y "con el vestido más bonito".