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Cirugías sugeridas por la IA, una peligrosa moda que puede poner en riesgo la salud

Cada vez son más los especialistas en medicina estética que reciben pacientes que demandan intervenciones para transformar su rostro o su cuerpo en modelos de imágenes generadas digitalmente.

Los peligros de consultar a la IA por cirugías estéticas

Los peligros de consultar a la IA por cirugías estéticas

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Los filtros de Instagram pasaron a la historia. El auge de la inteligencia artificial (IA) está generando un impacto en consultas de cirugía estética a donde acuden cada vez más personas que demandan parecerse a modelos creados a través de IA. Una peligrosa moda que desafía los límites de la medicina porque los algoritmos de la IA no saben de fisiología.

La doctora Blanca Clavero insiste en que la belleza digital en ocasiones puede comprometer la salud. "Cada paciente es único, tiene un anatomía única y tiene sus límites. Todos tenemos unos músculos, una estructura ósea, unos tejidos blandos o una calidad de la piel. Es un problema cuando vienen a la consulta queriendo perseguir una imagen que no es real", aclara la especialista en cirugía estética.

Expectativas irreales

Esa imagen irreal puede derivar en unas expectativas irreales que se transforman en la frustración de no lograr el resultado deseado. Clavero reconoce que los pacientes son cada vez más jóvenes y defiende que la ética médica debe comenzar por hacer un buen estudio del paciente. "Es fundamental que exista comunicación para poder hacer un estudio pormenorizado, también psicológico", reitera.

La doctora cree además que el futuro de la cirugía estética irá enfocado a "reparar, regenerar y acompañar al paciente en el envejecimiento", concluye.

Crece el uso de la IA

Cada vez más gente utiliza la inteligencia artificial, Chatgpt tiene ya 900 millones de usuarios en todo el mundo. Hay quienes lo usan para trabajar, para estudiar… o para cualquier duda cotidiana.

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