Noelia Castillo y sus últimas palabras antes de recibir la eutanasia: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir"

Tras más de dos años de lucha judicial con su padre, Noelia Castillo ha recibido la eutanasia en el Hospital Residencial Sant Camil. El grupo ultracatólico Abogados Cristianos intentó frenar hasta el final la decisión de la joven.

Noelia Castillo sufría una paraplejia a raíz de un intento de suicidio. Finalmente, tras pasar por varios tribunales médicos, la eutanasia fue aceptada. Sin embargo, la resistencia judicial iniciada por su padre obligó a posponerlo hasta este jueves 26 de marzo.

La voluntad de Noelia

La joven ha podido cumplir su voluntad despidiéndose con un "quiero irme ya en paz y dejar de sufrir", según relató en 'Ahora Sonsoles'. Sobre las 18:00 horas de la tarde de este jueves, Noelia Castillo recibió la eutanasia. Lo ha hecho sola, tal y como la joven pidió.

Hasta 30 minutos antes todos sus familiares le acompañaron. Seguidamente, Noelia pidió que salieran de la habitación para iniciar el proceso de la eutanasia. La eutanasia fue aplicada por el médico que estaba solo en la sala junto a ella, un protocolo de 15 minutos que está compuesto por tres fármacos y una sedación principal.

Concentración a las puertas

Seguidores de Abogados Cristianos se concentraron este jueves frente al Hospital Residencia Sant Camil y algunos dejaron flores en la entrada.

El presidente de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández, ha dicho que han mantenido la esperanza "hasta el último momento" de que la joven pudiera cambiar de opinión, algo que no ha ocurrido. Fernández ha recalcado ante los medios que es "un fracaso del sistema sanitario".

También ha recalcado que Noelia Castillo tenía problemas mentales que la incapacitaban para la toma de decisiones y en que "faltaban pruebas objetivas sobre el dolor y el padecimiento de la paciente".

Las últimas palabras de Noelia

Noelia Castillo reiteró su voluntad de morir: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir". La felicidad de un padre o madre no puede estar por encima del de una hija, afirmó Noelia.

Pese a la oposición familiar y, tras ser avalada por cinco tribunales, Noelia ya descansa tras una lucha de dos años. "No puedo más con estos dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta la cabeza, con lo que he vivido".

Hoy Noelia Castillo descansa en paz.

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