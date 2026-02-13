Una niña, tras el duro paso de la borrasca Oriana: "No tengo las cosas de mi casa, los recuerdos de mi comunión"

España afronta este viernes el impacto de una nueva borrasca, Oriana, la novena de la temporada, cuando aún persisten los efectos del temporal anterior. El episodio deja una víctima mortal en Barcelona y mantiene a más de 3.000 personas fuera de sus hogares en distintos puntos del país.

En la capital catalana ha muerto una mujer de 46 años que permanecía ingresada en estado crítico en el Hospital Vall d’Hebron. Resultó herida el jueves mientras trabajaba en la entrada de una factoría, donde sufrió un traumatismo tras el derrumbe parcial de una estructura por el viento. Formaba parte del grupo de 34 personas evacuadas en estado crítico durante la jornada anterior.

Balance de heridos y daños

Seis personas continúan hospitalizadas. Un joven de 22 años, voluntario de Protección Civil, permanece en estado crítico y estable tras la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat. En estado grave siguen una mujer de 68 años ingresada en Vall d’Hebron con fractura de pelvis y fémur y traumatismos torácicos tras la caída de una farola, y un operario de 56 años atendido en el Hospital Josep Trueta de Girona con riesgo de amputación después de que una pared se desplomara sobre él en Sant Pau de Segúries.

Otros dos heridos, alcanzados por un árbol en Ribes de Freser, permanecen ingresados en el Hospital de Olot en estado menos grave. Dos voluntarios de Protección Civil atendidos en Sant Boi han recibido el alta.

En Sevilla, una palmera cayó este viernes sobre un vehículo en la avenida de Kansas City, dejando a una mujer atrapada en su interior. El servicio de emergencias 112 recibió el aviso a las 11.30 horas y la víctima fue trasladada a un centro hospitalario.

Avisos en gran parte del país

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por viento, lluvia, nieve y mala mar en 15 comunidades, doce de ellas en nivel naranja, además de Ceuta y Melilla. Oriana avanza hacia el Mediterráneo con una masa de aire polar húmeda que deja precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares.

La Aemet ha elevado a rojo el aviso en Castellón ante la previsión de rachas de hasta 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral, con posibilidad de superar los 150 km/h en zonas expuestas. Galicia mantiene aviso naranja por olas de hasta siete metros. También están en nivel naranja Granada, Cádiz y Almería por viento y mala mar.

La Unidad Militar de Emergencias mantiene 64 efectivos desplegados en Ciudad Real, mientras la Confederación Hidrográfica del Tajo sostiene avisos rojos por riesgo de desbordamiento en los ríos Jarama, Alberche y Henares.

En Andalucía, 22 municipios de Málaga, Sevilla y Cádiz volvieron a recibir alertas por lluvias. En Grazalema, vecinos desalojados desde hace más de una semana relatan la incertidumbre: "Es duro, y lo que nos queda. Lo peor es que son muchos días y lo que peor que nos queda es la incertidumbre".

En los espacios habilitados como refugio, algunos describen el ambiente compartido: "Este es el punto de encuentro, es como la plaza del pueblo. El dolor es menos dolor si se comparte".

Una niña de las que han tenido que ser desalojadas explica: "No tengo las cosas de mi casa, entonces, como que es raro para mí. Por ejemplo, los recuerdos de mi comunión".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.