Encuentran a una niña 42 años después de su secuestro: tenía una identidad nueva y no sabía que la buscaban

Michelle Marie Newton desapareció el 2 de abril de 1983, cuando tenía apenas 3 años, después de que su madre, Debra Newton se trasladara al estado de Georgia desde Louisville, Kentucky, con el pretexto de reubicarse "para comenzar un nuevo trabajo y preparar un nuevo hogar para la familia", llevándose a la hija que tenía en común con Joseph Newton, el padre biológico de Michelle, según explica la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson.

Sin embargo, cuando el padre de la niña llegó a Georgia, ambas habían desaparecido. En algún momento entre 1984 y 1985 ocurrió la "última llamada telefónica" entre Debra y Joseph, después ambas desaparecieron, por lo que Joseph Newton interpuso una denuncia por interferencia de custodia.

Las primeras investigaciones apuntaban a que era posible que Michelle estuviera en el condado de Clayton, Georgia, un condado suburbano a unos 32 kilómetros al sur del centro de Atlanta. A pesar de que Debra fue incluída en la lista de los "8 fugitivos de secuestro parental más buscados" por el FBI, el caso de Michelle se desestimó en el año 2000 cuando "la Mancomunidad" de Kentucky no pudo localizar al padre.

Cinco años después (cuando Michelle cumplía 20 años) fue eliminada de las bases de datos nacionales de niños desaparecidos, tal y como dice la Oficina del Sheriff y la orden judicial contra Debra por interferencia de custodia "debido a información incorrecta", asegura el comunicado.

El caso finalmente fue reabierto en 2016 después de que un miembro de la familia "motivara a los detectives a reexaminar el caso" y, a principios de este año, descubrieron que Debra Newton, de 66 años, había sido vista en el condado de Marion, Florida, usando un nombre distinto. Cuando una pista de Crime Stoppers identificó a la mujer como una posible coincidencia, un detective de la Fuerza de Tareas de los US Marshals comparó una foto reciente con una imagen de Debra de 1983, y un detective del condado de Jefferson "confirmó el parecido", según el comunicado.

Mediante una prueba de ADN de la hermana de Debra, se demostró que aquella mujer, que ahora se hacía llamar Sharon Nealy, presentaba una coincidencia del 99,9%. Finalmente, las autoridades pudieron reunir a Michelle (que también había estado viviendo con otra identidad sin saberlo) pudo reunirse con su padre biológico. "Siempre la hemos llevado en nuestro corazón. No puedo explicar el momento de poder abrazar a mi hija de nuevo", explicó Joseph. Debra fue acusada de un delito grave de interferencia con la custodia y quedó en libertad después de que un familiar pagara su fianza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.