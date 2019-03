Ruth Ortiz: "Desde el primer momento no me creí que José perdiera a los niños"

la madre de los dos pequeños desaparecidos en Córdoba el pasado 8 de octubre, ha explicad que su estado de ánimo atraviesa desde entonces diversas etapas pero está convencida de una cosa: "Debo seguir adelante para saber qué ha sido de mis hijos".

El padre de los niños, y aún marido de Ruth, José Bretón, se encuentra en prisión por la desaparición de sus hijos. Ruth Ortiz asiste en Barcelona a la reunión de Inter SOS, que se celebra en la ciudad con motivo del Día de las Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente y en el que participan numerosas familias que pasan por idéntica situación.

La madre andaluza recuerda que la última vez que supo algo de sus hijos fue el viernes 7 de octubre. "Estaban desayunando en casa con mi madre y me despedí de ellos para irme a trabajar. Ya no lo vi más pues ese fin de semana tenían que ir con su padre".

La mujer asegura que jamás se ha creído la versión dada por su marido, "yo sé que él no ha perdido a los niños, lo que no sé es qué ha pasado". "Hasta que mis hijos aparezcan se me pasa todo por la cabeza. No estoy segura ni convencida de nada, no sé lo que va a pasar", ha dicho.

Ruth Ortiz está en Barcelona para rendir un homenaje, recordar a todas las personas desaparecidas y recibir toda la información y ayuda por parte de la Asociación. "Una sola no puede hacer nada, hay que tener el apoyo de varias personas que luchan por lo mismo para que las investigaciones continúen pues nosotros carecemos de medios para buscar a nuestros desaparecidos por todo el mundo", ha declarado.

Respecto a la visita que hizo a su marido en la cárcel hace algunas semanas con la intención de que José Bretón le revelara qué había sido de los niños, la madre de Ruth y José afirma que salió de allí "con una gran sensación de frustración e impotencia. Nunca le he creído", asegura. "Ahora tengo que seguir adelante, tengo que seguir luchando. Aún me quedan muchas cosas por hacer pues hasta que mis hijos no aparezcan, les seguiré buscando", afirma.