Rodolfo Sancho, rumbo a Tailandia para ver a su hijo: "No puedo hablar, hablaré más adelante"

Por fin ha sucedido el hito que se lleva prediciendo desde que se conoció la primera noticia acerca del asesinato y descuartizamientode Edwin Arrieta; Rodolfo Sancho se encuentra de camino a Tailandia para reencontrarse con su hijo por primera vez desde que este se confesó culpable de los cargos.

A pesar de que esta visita se esperaba mucho antes, especialmente teniendo en cuenta que han pasado 27 días desde el arresto de su primogénito, el actor llegó a Madrid desde el aeropuerto de Fuengirola el viernes por la noche. Aprovechó su breve estancia en la capital para reunirse con su madre y preparar algunos de los trámites y necesidades que reclamaba el viaje.

Finalmente, en la mañana de este sábado, se ha dirigido al Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se le ha visto alrededor de las ocho junto al mediático abogado de la familia, Marcos García Montes, y junto a otro acompañante con el que conversaba tranquilamente, llegando a sonreír en diversas ocasiones. Esta es la primera aparición pública protagonizada por el actor desde que se dieron a conocer los hechos.

Ha destacado la actitud calmada del actor que ha atendido a los medios de comunicación con naturalidad. Aun así, no ha querido dar demasiadas declaraciones, asegurando que ahora no puede hablar pero que lo hará en cuanto se le presente la oportunidad. "No puedo hablar. Ya hablaré más adelante", declaró a los medios.

A su vez, ante la pregunta de si tiene ganas de ver a su hijo, ha respondido escuetamente y con monosílabos: "Sí, sí". Finalmente, ha agradecido a los medios su preocupación e interés por su hijo y su exmujer: "Gracias".

Este reencuentro tendrá lugar en la cárcel de Koh Samui, lugar en el que la madre del acusado, Silvia Bronchano, ha estado visitando a su hijo todos los días desde que aterrizó el 17 de agosto. Rodolfo Sancho pasará algunos días en Bangkok, donde se reunirá con el abogado tailandés encargado del caso de Daniel y, según lo previsto, no acudirá a la cárcel hasta el miércoles 6 de septiembre.

El actor no ha mencionado nada acerca de su ex pareja, Silvia Bronchalo, ni de su estado anímico tras las numerosas visitas al centro penitenciario y su estadía en el país asiático. Aunque se supo hace unos días su deseo de ponerse en contacto con la familia de Edwin Arrieta.

Todavía se desconoce si ambos permanecerán en Tailandia para aunar fuerzas o si Rodolfo ha viajado para hacerle el relevo a la madre de su hijo.

¿Cómo será el vis a vis entre Daniel Sancho y sus padres?

En la prisión de Koh Samui los vis a vis no pueden exceder los 15 minutos de duración.

Ambos padres no podrán visitar conjuntamente a Daniel hasta el 30 de septiembre, fecha en la que podrán estar los tres en el caso de el arrestado lo solicite con anterioridad a través de una cita online en la que podrá pedir que asistan a la reunión un máximo de cinco personas.

Two Yupa ha transmitido esta información a 'Espejo Público' y ha remarcado que "la situación esta cambiando" ya que a los presos "les van a dar un regalo". "El centro penitenciario ha decidido que los reclusos que tengan un buen comportamiento podrán tener un obsequio"