Daniel Sancho, en directo: camino de declarar ante el juez por el asesinato de Edwin Arrieta

Daniel Sancho era detenido este sábado en Tailandia tras confesar a la Policía del país el asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. Al parecer, ambos habían llegado hace unos días a la isla para pasar juntos las vacaciones. Mantenían una estrecha relación y disfrutaban de restaurantes locales y atracciones turísticas.

Este domingo, Daniel Sancho ha reconocido a EFE que es culpable del asesinato y ha asegurado que se sentía un rehén. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", ha aseverado.