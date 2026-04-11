Rescatan a un niño encerrado durante dos años en la furgoneta de su padre: estaba desnudo y cerca de excrementos

Un vecino de un pueblo de Hagenbach, cerca de las fronteras con Suiza y Alemania, alertó a la policía tras escuchar lo que parecían unos "ruidos de un niño" provenientes de una furgoneta de la zona. Los sonidos pertenecían a un niño de nueve años que ha sido rescatado esta semana tras vivir encerrado en la camioneta de su padre en el este de Francia desde 2024, según un comunicado del fiscal Nicolas Heitz difundido el sábado.

El niño se encontraba en posición fetal, desnudo y desnutrido en el interior de la camioneta de su padre

Tras forzar la apertura del vehículo, las autoridades encontraron a un niño "tendido en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta encima de un montón de basura y cerca de excrementos", explicó la nota. El menor estaba claramente desnutrido y no podía caminar por haber permanecido sentado durante mucho tiempo.

El menor ha sido hospitalizado y su padre está detenido. El padre explicó a los investigadores que metió a su hijo en el vehículo en noviembre de 2024 "para protegerlo", porque su pareja quería enviarlo a un hospital psiquiátrico, señaló el fiscal. El menor tenía siete años en ese momento.

De acuerdo con el fiscal, no existe historial médico que acredite que el niño tuviera problemas psiquiátricos antes de desaparecer y el menor tenía buenas calificaciones en la escuela.

Según la versión del niño, él tenía "grandes problemas" con la pareja de su padre y pensaba que este "no tenía otra opción que aislarlo, apuntó el fiscal. Afirmó que no se duchaba desde 2024.

Se continúa investigando si otras personas sabían que el niño permanecía encerrado

El padre está imputado con cargos preliminares por secuestro y otros delitos, y actualmente está detenido. La pareja del hombre mantiene que desconocía que el niño estaba en el vehículo, indicó el fiscal. A la mujer se le ha acusado de forma preliminar de omisión del deber de socorro a un menor en peligro, entre otros cargos, y ha quedado en libertad bajo supervisión judicial.

La fiscalía investiga si otras personas sabían que el niño estaba encerrado. Amigos y familiares dijeron a los investigadores que creían que el menor estaba ingresado en una institución psiquiátrica. A sus maestros se les dijo que se había trasladado a otra escuela, según la fiscalía. La hermana del niño, de 12 años, y la hija de 10 años de la pareja del padre quedaron bajo la supervisión de los servicios sociales.

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