Crimen Garrucha
La madre de Lucas, el niño asesinado en Garrucha, acusa a su pareja de amenazarla con un cuchillo, encerrarla y obligarla a ocultar el cadáver
Asegura que al llegar a casa su pareja dijo que el menor estaba durmiendo, pero comprobó que no respiraba. Después la obligó a grabar un mensaje al abuelo con su teléfono. Según su versión, acudió a la Guardia Civil cuando despertó después de desmayarse.
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La madre de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha, Almería, ha asegurado este jueves ante la jueza instructora que su pareja sentimental ocultó la muerte del menor, llegando a amenazarla con un cuchillo, dejándola encerrada y obligándola a llevar el cadáver a la playa.
La investigada ha declarado que aquel día dejó al menor al cuidado de su pareja creyendo que sufría cólicos y gases. Al llegar a casa, asegura, su pareja le dijo que estaba durmiendo, pero ella comprobó que no respiraba. Según su versión, el menor ya había fallecido.
"Me dijo que lo había acostado porque tenía sueño y que no lo despertara", ha dicho.
La madre del niño ha asegurado que su pareja llegó a amenazarla con un cuchillo, dejándola encerrada y obligándola posteriormente a llevar el cadáver del menor a la playa para trazar una coartada.
Una vez en la playa, señala que su pareja la obligó a grabar mensajes de voz al abuelo del menor para después tomar él mismo el control de su teléfono y enviar varios mensajes fingiendo que ella había había desaparecido.
Asegura que sufrió un desmayo cuando su pareja se fue y la dejó sola con el cadáver de su hijo y que cuando despertó acudió directamente a la Guardia Civil.
El menor murió por un shock hemorrágico
El informe forense sobre la muerte del menor apunta a que falleció por un shock hemorrágico provocado por un "traumatismo abdominal violento".
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