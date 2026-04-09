La madre de Lucas, el niño asesinado en Garrucha, acusa a su pareja de amenazarla con un cuchillo, encerrarla y obligarla a ocultar el cadáver

La madre de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en Garrucha, Almería, ha asegurado este jueves ante la jueza instructora que su pareja sentimental ocultó la muerte del menor, llegando a amenazarla con un cuchillo, dejándola encerrada y obligándola a llevar el cadáver a la playa.

La investigada ha declarado que aquel día dejó al menor al cuidado de su pareja creyendo que sufría cólicos y gases. Al llegar a casa, asegura, su pareja le dijo que estaba durmiendo, pero ella comprobó que no respiraba. Según su versión, el menor ya había fallecido.

"Me dijo que lo había acostado porque tenía sueño y que no lo despertara", ha dicho.

La madre del niño ha asegurado que su pareja llegó a amenazarla con un cuchillo, dejándola encerrada y obligándola posteriormente a llevar el cadáver del menor a la playa para trazar una coartada.

Una vez en la playa, señala que su pareja la obligó a grabar mensajes de voz al abuelo del menor para después tomar él mismo el control de su teléfono y enviar varios mensajes fingiendo que ella había había desaparecido.

Asegura que sufrió un desmayo cuando su pareja se fue y la dejó sola con el cadáver de su hijo y que cuando despertó acudió directamente a la Guardia Civil.

El menor murió por un shock hemorrágico

El informe forense sobre la muerte del menor apunta a que falleció por un shock hemorrágico provocado por un "traumatismo abdominal violento".