Rescatan en Lanzarote la lancha neumática más llena de la ruta canaria con 125 migrantes

La llegada de cayucos y pateras a las Islas Canarias se ha reactivado en las últimas semanas coincidiendo con un periodo de calma en el mar, como es habitual tras el verano.

En la madrugada de este jueves, Salvamento Marítimo llevó hasta la costa de Lanzarote a más de cien personas que viajaban en una embarcación precaria a 58 millas náuticas, unos 107 kilómetros, al Noreste de la isla. El rescate de la embarcación tuvo lugar este miércoles a las 22.54 horas en aguas internacionales después de que Salvamento recibiera una alerta pidiendo ayuda por parte de los migrantes directamente desde la propia lancha. Se trataba de una neumática con 125 personas a bordo y una entrada de agua que les dificultaba enormemente la navegación.

Tras el aviso, varios barcos mercantes colaboraron en la búsqueda y localización de la embarcación junto a las salvamares Acrux y Al Nair, que rescataron y trasladaron a bordo a los migrantes hasta el puerto de Arrecife. En la neumática, que estaba a punto de hundirse, viajaban 99 hombres, 4 mujeres y 22 menores de edad de origen magrebí y subsahariano. Se trataría de la lancha neumática con mayor número de personas a bordo de las observadas hasta la fecha en la Ruta Canaria, ya que en las embarcaciones de tipo cayuco suele viajar un mayor número de personas, pero en este tipo de lanchas precarias, no es habitual que viajen más de medio centenar.

Nuevas llegadas pese al descenso anual de migrantes

En ese sentido, se observa que la situación ha empezado a cambiar desde este pasado verano ya que el día 8 de julio se rescató una lancha de características similares con 122 ocupantes y el 20 de agosto, otra con 111 personas. Un mes después, el día 14 de septiembre se repetía la situación, con 104 migrantes a bordo de una lancha precaria. Anoche se socorría la lancha neumática más sobrecargada de todas las que han llegado a Canarias hasta el momento.

El goteo en la llegada de embarcaciones es prácticamente diario. Este miércoles Salvamento Marítimo interceptó un cayuco con 41 migrantes a bordo al sur de la isla de El Hierro y el dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria, y miembros de Cruz Roja los asistieron en el muelle de La Restinga sin que ninguno precisara traslado al hospital.

Según el último balance del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre han llegado a Canarias 7.133 personas a bordo de 95 embarcaciones irregulares. Es un 44.5% menos que en 2025 cuando llegaron casi 13.000 personas en 211 embarcaciones. En lo que llevamos de mes de octubre, han llegado a Canarias unas 345 personas, la mayoría de ellas a la isla de El Hierro.

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