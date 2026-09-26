Canarias exige más información y medios ante una posible llegada masiva de pateras

Canarias lleva más de treinta años recibiendo embarcaciones irregulares. En 2006 el archipiélago sufrió una gran crisis migratoria, pero no fue hasta 2020 con la crisis de Arguineguín cuando se reforzaron todos los medios de atención y se creó un plan específico. Ahora, la situación es mucho más controlada, y los medios saben como actuar, pero aún así, no siempre son suficientes: "Se crea el CATE de el Hierro, aunque realmente tiene deficiencias porque es algo que fue provisional y debería hacerse algo que no sean tiendas de campaña", explica Teseida García, Fiscal de Extranjería de Canarias.

Ante una llegada de inmigrantes a gran escala, como la de Ceuta, todos los agentes implicados coinciden en que es imposible actuar, pero se deben incrementar los recursos antes de que eso pueda pasar: "Una llegada masiva va a colapsar los sistemas… Hay que ser más ágil en la materia de identificar a menores, o que haya más medios policiales", explica la Fiscal.

En el caso de Canarias, las islas no capitalinas son las que están menos preparadas y a su vez las que más embarcaciones reciben. "En El Hierro no tenemos comisaría, de hecho la presencia de la Guardia Civil, nuestro cuerpo hermano, es muy pequeña. Creemos que es necesaria la creación como mínimo de un grupo más de UPR", explica Alejandro Navarro, secretario regional JUPOL.

Desde Lanzarote, Yonathan de León, el alcalde de Arrecife, denuncia la saturación de los servicios: "Un CATE que se colapsa cada vez que hay una llegada masiva de pateras, y por tanto lo que pedimos son más medios materiales". Precisamente a Lanzarote han llegado cuatro embarcaciones en menos de 24 horas. A las 10:25 horas de este martes la Guardamar rescató a 38 personas de origen magrebí, entre ellas tres mujeres y dos menores a bordo de una embarcación precaria de madera cerca de La Graciosa. Por la tarde 44 migrantes de origen magrebí fueron rescatados a una milla de Punta Mujeres a bordo de una patera y prácticamente a la vez otra embarcación fue interceptada con otros 50 migrantes todos ellos de origen magrebí.

Desde las ONG, aseguran estar preparados para atender a los migrantes que llegan, pero piden avanzar en la integración posterior e inciden en la falta de vivienda y formación profesional: "Todo lo que tiene que ver con las políticas de inclusión, formación y empleo, es importante seguir avanzando en ellas para que los procesos de integración sean efectivos", explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias.

Desde el Gobierno de Canarias insisten en la falta de información del Gobierno Central, y consideran que el archipiélago no está preparado para una llegada masiva de inmigrantes. Además, confirman que ahora con los meses de calma en el mar, habrá un repunte de las llegadas y que además, al estar el mediterráneo colapsado, se reactivará la Ruta Atlántica que este año ha estado más tranquila. Todos coinciden en cambio en que se debe trabajar en la prevención durante los meses de pocas llegadas, para estar preparados ante lo que pueda llegar.