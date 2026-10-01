Más del 50% de los menores migrantes llegados a Canarias han resultado finalmente ser mayores de edad

Más de la mitad de los supuestos menores migrantes que llegaron a Canarias en los últimos meses, han resultado finalmente ser mayores de edad. Según los datos del Gobierno autonómico, el 51% de los chavales alojados en centros de menores durante este 2026, no eran realmente menores de edad. Cuando llega un cayuco o patera con chicos y chicas, y no se puede determinar con seguridad si son o no menores de edad, es la Fiscalía la encargada de dar la orden de iniciar el procedimiento de pruebas médicas para concretar su edad.

El resultado en estas pruebas es determinante para saber como actuar con ellos ya que aquellos que son finalmente mayores de edad dejan de estar automáticamente bajo el sistema de protección del Gobierno de Canarias y pasan a formar parte de los recursos de atención y acogida para adultos del Estado. Con ello, la consecuencia en la mayoría de los casos es su traslado casi inmediato a la Península.

Este año 556 supuestos menores han sido acogidos en las islas y sometidos a pruebas de determinación de la edad, y de ellos, 530 fueron tras ello declarados mayores de edad. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez afirma en el diario La Provincia: “Estamos preocupados porque se está produciendo una circunstancia que ya se dio en el año 2023. Volvemos a poner el acento, y así se ha trasladado a Fiscalía y al Ministerio de Infancia, en la preocupación que hay en Canarias por esta realidad.

La Comunidad Autónoma no puede acoger a personas visiblemente mayores que, por manifestar que son menores, entran en el sistema de protección y, después, cuando se realiza todo el procedimiento de determinación de la edad, resultan ser adultos”. En muchos casos, son los chavales los que aseguran ser menores de edad porque piensan que eso les puede beneficiar o pueden así esquivar el traslado a la península y quedarse en Canarias. De esos 530 chicos y chicas que finalmente resultaron no ser menores, 370 (un 47%) habían sido trasladados a centros de adultos y una vez allí habían manifestado ser menores de edad. En ese momento, para proteger a los derechos de los supuestos menores, pasaron a disposición del Gobierno de Canarias: "Desde la Comunidad Autónoma se está haciendo el esfuerzo de realizar las pruebas de determinación de la edad, a pesar de que no se establece como obligatorio, para evitar trasladar a ningún posible menor dudoso que pueda ser mayor”, explica Rodríguez.

Canarias se mantiene actualmente en situación de contingencia migratoria tras triplicar su capacidad de acogida de menores no acompañados ya que según lo estipulado por la ley, la capacidad del archipiélago es de menos de 800 menores y ahora mismo hay unos 2.600. Tras unos meses de calma, se están incrementando las llegadas de embarcaciones en las últimas semanas y en la última semana, han llegado cerca de 130 menores migrantes, ante lo que Sandra Rodríguez afirma: "Son cifras importantes”; y añade: "Confiamos en que los menores sigan saliendo. Lo que pasa con respecto a los chicos que llegan al Archipiélago es que tienen que ser atendidos por España. Hay que dar una respuesta como país". Y es que ahora se están llevando a cabo los llamados traslados exprés a la península, y que consiste en que los menores que van llegando deben abandonar la Comunidad Autónoma en un plazo de 15 días.