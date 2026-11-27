Un autobús interurbano ha atropellado a una menor de 16 años este viernes en un paso de peatones regulado por un semáforo en la avenida de Andalucía, a su paso por el distrito madrileño de Villaverde. Los hechos han ocurrido sobre las 10:00 horas, cerca de la estación de Metro de san Cristóbal, según fuentes de Samur-Protección Civil.

La víctima ha sufrido un traumatismo craneal y lesiones en el hombro, por lo que ha sido trasladada de inmediato al Hospital Doce de Octubre con un pronóstico grave.

Una avenida transitada

La menor empezaba a cruzar la carretera por el paso de peatones cuando el autobús la ha alcanzado. La avenida donde ha sucedido el incidente, soporta a diario el paso de líneas interurbanas que conectan los municipios del sur con la capital. Lo autobuses comparten calzada con el tráfico privado y con varios cruces semaforizados en el tramo que atraviesa el distrito.

Investigación para esclarecer causas

El conductor del autobús implicado ha dado negativo en la prueba de alcoholemia, según fuentes policiales. El impacto ha provocado la rotura de la luna delantera del autobús.

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para aclarar las causas, determinar la fase semafórica y tratar otros detalles importantes para clarificar los hechos.