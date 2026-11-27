La Guardia Civil de Cádiz ha arrestado a cuatro tripulantes de una embarcación de alta velocidad (EAV) en el río Guadalquivir porque transportaban más de 250 petacas de combustible. La detención se produjo después de que la nave colisionara contra una patrullera del Servicio Marítimo Provincial mientras intentaban escapar, provocando heridas a varios guardias civiles.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del miércoles cuando los operadores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una nave que se desplazaba en dirección sur por el Guadalquivir y que transportaba una importante cantidad de combustible.

La AUGC denuncia amenazas de muerte contra los guardias civiles heridos en el ataque de la narcolancha

Sin embargo, el incidente no terminó con la detención de los cuatro tripulantes. Tras el enfrentamiento, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado la difusión de amenazas de muerte contra los efectivos en distintos grupos de WhatsApp, en los que supuestos narcotraficantes llegaron incluso a celebrar el ataque contra la patrullera.

La asociación ha publicado en sus redes sociales varias capturas de estas conversaciones, en las que aparecen mensajes de extrema violencia. Entre ellos figuran expresiones como "esa gente no merece ni el aire que respira" o "a ver si con suerte le traspasa el palo del radar por el pecho". Según denuncian, los responsables celebran las agresiones y desean su muerte. Tras conocer el contenido de los mensajes la AUGC ha lamentado que los agentes tengan que arriesgar su vida. Piden también que sean reconocidos como profesión de riesgo.

El precedente de Barbate: dos guardias civiles asesinados

Este episodio recuerda a lo ocurrido el 9 de febrero de 2024 en el Puerto de Barbate (Cádiz), donde dos guardias civiles murieron después de que una narcolancha embistiera la embarcación oficial en la que patrullaban. Otros 4 guardias civiles resultaron heridos.

El caso de Barbate fue uno de los más graves de violencia contra las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Más de dos años después, el caso se encuentra pendiente de juicio con jurado popular. El principal acusado, Karim El Baqqaly, continúa en prisión provisional.