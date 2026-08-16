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ACCIDENTE

Heridos un hombre y una niña tras caer por un barranco de 40 metros en Gran Canaria

Los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria acudieron al lugar y tuvieron que realizar labores de excarcelación para liberar al hombre de 42 años.

Emergencias Gran Canaria

Emergencias Gran Canaria Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un hombre de 42 años y una niña de 7, resultaron heridos este sábado por la noche, después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la carretera y cayera por un barranco de unos 40 metros en la GC-100, en la zona de Cuatro Puertas, dentro del municipio de Telde, en Gran Canaria.

El accidente se produjo alrededor de las 23.00 horas. El coche terminó volcado sobre el techo y uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior, entre los asientos y el techo del vehículo.

Los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria acudieron al lugar, y tuvieron que realizar labores de excarcelación para liberar al hombre. Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) colaboraron durante el rescate y atendieron posteriormente a los dos heridos.

El hombre presentaba varios traumatismos de carácter grave y fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Por su parte, la menor sufrió heridas en la cara y en la cabeza. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

En el dispositivo también participaron agentes de Protección Civil y de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Muere un joven de 21 años al salir despedido de su furgoneta

Este mismo fin de semana ha tenido lugar otro suceso similar, pero esta vez en la localidad madrileña de Chinchón, donde un joven de 21 años ha perdido la vida al salir despedido de la furgoneta en la que viajaba.

Cuando los sanitarios del SUMMA 112 han llegado al lugar del accidente solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima. Además, otros tres jóvenes, de edades similares, han resultado heridos leves en el siniestro.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de loa Bomberos de la Comunidad de Madrid, que se han encargado de realizar labores de prevención y aseguramiento de la zona.

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