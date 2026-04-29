Detectadas irregularidades en el empadronamiento de extranjeros en Algeciras

La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha detectado diversas irregularidades en el proceso de empadronamiento de personas extranjeras en la ciudad, tras identificar un aumento inusual de solicitudes registradas en la Delegación de Estadística del Ayuntamiento. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional por orden del alcalde, José Ignacio Landaluce, con el objetivo de que continúen las investigaciones.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de marzo, cuando agentes del Grupo Delta, que operan de paisano, comenzaron a analizar un total de 405 solicitudes de empadronamiento correspondientes a ciudadanos extranjeros. Como resultado de estas indagaciones, se ha determinado que al menos 187 de estas personas no residen en los domicilios en los que figuran empadronadas.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran direcciones que corresponden a viviendas ocupadas por otras personas, domicilios donde residen familias españolas, inmuebles abandonados o en obras, locales cerrados como un antiguo pub, números inexistentes en determinadas calles e incluso sedes de despachos profesionales o de organizaciones no gubernamentales.

Además, la pasada semana, según informan desde el Ayuntamiento de Algeciras, una patrulla de la Policía Local interceptó a un ciudadano marroquí a las puertas del Ayuntamiento que, presuntamente, ofrecía a otros compatriotas la posibilidad de empadronarse en un domicilio inexistente a cambio de dinero. En otra actuación, los agentes comprobaron que un residente del barrio de La Bajadilla había recibido la visita de varias personas que afirmaban haber sido empadronadas en su vivienda tras pagar 150 euros, con el fin de recoger allí su correspondencia.

Desde el Consistorio se ha señalado que las investigaciones continuarán con el objetivo de erradicar cualquier práctica irregular en el padrón municipal, adoptando las medidas legales y administrativas necesarias conforme a la legislación vigente.