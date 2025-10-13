Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Regresan Reyes Rigo y los últimos integrantes españoles de la flotilla retenidos por Israel

Entre los miembros de la flotilla que estaban retenidos en prisión se encontraba la activista Reyes Rigo, que pagó una multa de 2.600€ por morder a una funcionaria israelí.

Regresa Reyes Rigo y los últimos integrantes de la flotilla españoles | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

La activista mallorquina Reyes Rigo ha vuelto a España a las nueve de la mañana. Ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas junto a otros cinco activistas, cuatro españoles y una francesa, del movimiento Flotilla de la Libertad. Israel interceptó dicha flotilla el pasado 8 de octubre.

Sin embargo, Rigo lleva detenida desde el pasado día 1 y después de un mes de viaje por el Mediterráneo en la Flotilla Global Sumud. Ha sido liberada y deportada de Israel a tras declararse culpable de dos delitos de agresión contra una funcionaria y pagar una multa por el equivalente de unos 2.600 euros. Según recoge el escrito publicado en la cuenta de X de la Policía de Israel, la activista se negó a ingresar en su celda y “mordió la mano a una guardia de la prisión, causándole lesiones”. La investigación fue realizada por la comisaría de Shavei Shalom.

Los otros 48 españoles de la flotilla ya habían sido deportados. No obstante, en los cargos por agresión presentados contra ella este viernes no se encuentra ninguna referencia a un mordisco, sino a un supuesto arañazo. Según la concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que también formó parte de la flotilla, el cónsul español comunicó a la familia de Rigo que durante una vista el viernes se había llegado a un acuerdo con la Fiscalía y se había impuesto dicha multa a la activista.

Desde las ocho de la mañana, varios activistas se han reunido en el área de llegadas. Algunos llevaban banderas de Palestina, otros, bufandas y chaquetas con sus colores (negro, blanco, verde y rojo), y camisetas con la frase “Palestina libre”. Allí se agruparon también algunos integrantes de la primera flotilla, como la actriz ecuatoriana Nicole León, la influencer Ana Alcalde, conocida como Barbie Gaza, y la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz.

Reyes Rigo acusa a Israel de malos tratos a los detenidos

“Queremos denunciar al Estado genocida israelí”. “Nos han secuestrado en aguas internacionales y nos han llevado a una cárcel para presos terroristas”, ha declarado la activista a preguntas de la prensa en el aeropuerto. Rigo ha pedido al Gobierno español que denuncie ante la justicia internacional el secuestro de los miembros de la flotilla y ha animado a la gente a unirse a la manifestación para Palestina prevista para el próximo día 15 en Madrid.

Rigo denuncia haber sufrido malos tratos mientras era retenida. "Nos golpearon, nos empujaron y el quinto día atacaron a mi amiga e intenté protegerla", afirmó. "Me cogieron por la cabeza y se me cayeron las gafas". Además, añade que estuvo con otras trece mujeres en una celda que tenía capacidad de sólo cinco personas, no les dieron agua y recibieron comida que estaba "podrida".

Noticias de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

